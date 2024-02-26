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27 февраля, 2024
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Флагманы Xiaomi 14 и 14 Ultra и Xiaomi Pad 6S Pro вышли в Европе

Xiaomi 14 Ultra

В Европе дебютировали несколько устройств компании Xiaomi: флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Ultra, планшетный компьютер Pad 6S Pro и еще несколько продуктов. Xiaomi 14 Pro так и не вышел для европейского рынка, он остался эксклюзивом для Китая.

Цены в Европе:

  • Xiaomi 14 — 999 евро;
  • Xiaomi 14 Ultra — 1499 евро;
  • Xiaomi Pad 6S Pro — 699 евро;
  • Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard — 169 евро;
  • Xiaomi Watch 2 — 199 евро;
  • Xiaomi Watch S3 — 149 евро;
  • Xiaomi Focus Pen — 99 евро;
  • Xiaomi Smart Band 8 Pro — 69 евро.
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