Флагманы Xiaomi 14 и 14 Ultra и Xiaomi Pad 6S Pro вышли в Европе

В Европе дебютировали несколько устройств компании Xiaomi: флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Ultra, планшетный компьютер Pad 6S Pro и еще несколько продуктов. Xiaomi 14 Pro так и не вышел для европейского рынка, он остался эксклюзивом для Китая.

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