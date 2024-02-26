Флагманы Xiaomi 14 и 14 Ultra и Xiaomi Pad 6S Pro вышли в Европе

В Европе дебютировали несколько устройств компании Xiaomi: флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Ultra, планшетный компьютер Pad 6S Pro и еще несколько продуктов. Xiaomi 14 Pro так и не вышел для европейского рынка, он остался эксклюзивом для Китая.
Цены в Европе:
- Xiaomi 14 — 999 евро;
- Xiaomi 14 Ultra — 1499 евро;
- Xiaomi Pad 6S Pro — 699 евро;
- Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard — 169 евро;
- Xiaomi Watch 2 — 199 евро;
- Xiaomi Watch S3 — 149 евро;
- Xiaomi Focus Pen — 99 евро;
- Xiaomi Smart Band 8 Pro — 69 евро.