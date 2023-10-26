Представлены флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro

Сегодня в Китае состоялась презентация новых флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro. По многим параметрам модели схожи между собой, но есть несколько существенных отличий.

В Xiaomi 14 экран и прикрывающее его стекло полностью плоские, а в Pro-версии применяется особая технология производства, сочетающая преимущества плоских и изогнутых дисплеев. Яркость дисплеев составляет рекордные для индустрии 3000 нит.

Оба смартфона построены на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, для охлаждения которого используется продвинутая жидкостная система с испарительной камерой. После 30 минут в Genshin Impact смартфон удерживает практически 60 fps, нагреваясь при этом до 43,2 градуса. Используются оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 4.0. Аппараты работают под управлением фирменной HyperOS, пришедшей на смену MIUI.

Xiaomi 14

Экран обладает тонкими симметричными рамками (1,71 мм снизу и 1,61 мм с трех других сторон), они меньше, чем у iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Диагональ 12-битного OLED-экрана составляет 6,36 дюйма, разрешение – 2670 х 1200 пикселей, адаптивная частота обновления – 1-120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, ШИМ-частота — 1920 Hz. Используется стекло Gorilla Glass Victus. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision.

Xiaomi сотрудничала с немецкой фирмой Leica, разработавшая для флагманов объектив Summilux нового поколения. В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony LYTIA T900, 1/1,31″, f/1.6, ЭФР 23 мм, 7 линз, OIS), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 115 градусов, 6 линз) и 50 Мп (телефото, Samsung JN1, f/2.0, макро 10 см, оптический зум 3,2х, 6 линз, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4610 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной 50 Вт. Габариты составляют 152,8 x 71,5 x 8,28/8,2 мм (кожа/стекло), вес — 188/193 гр.

Xiaomi 14 будет доступен в четырех цветах — черном, белом, зеленом и розовом (эко-кожа). Цены: 8/256 Gb — $546, 12/256 Gb — $587, 16/512 Gb — $628, 16 Gb/1 Tb — $683.

Xiaomi 14 Pro

Смартфон получил переднюю и заднюю панели, одинаково изогнутые (с радиусом 3,5 мм) с металлической рамкой. Причем экран изогнут со всех четырех сторон, поэтому рамки у 14 Pro больше, чем у обычного 14. Кроме того, Xiaomi 14 Pro впервые в истории серии флагманов компании получил титановые элементы корпуса. Такая версия доступна только в топовой конфигурации.

Экран у модели 6,73-дюймовый с 12-битной матрицей, разрешением 3200х1440 пикселей (522ppi) и адаптивной частотой обновления 1–120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision. Производитель использовал закаленное стекло собственной разработки Dragon Crystal Glass. Xiaomi утверждает, что в сравнении со стеклом Ceramic Shield от Apple оно тверже на 5% и на 20% более устойчиво к падениям.

В Xiaomi 14 Pro установлены те же три модуля, что и в Xiaomi 14. Различие между моделями заключается в том, что в Xiaomi 14 основная камера обладает объективом с диафрагмой f/1.6, а в Pro-версии применяется технология переменной диафрагмы от f/1.42 до f/4.0. Пользователь может регулировать количество улавливаемого матрицей света, а также размытие заднего фона.

Аккумулятор емкостью 4880 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную 50 Вт. Габариты составляют 161,4 x 75,3 x 8,49 мм, вес — 223/230 гр. (алюминий/титан).

Доступные цвета корпуса: черный, зеленый, белый и титан. Цены: 12/256 Gb — $683, 16/512 Gb — $752, 16 Gb/1 Tb — $820, 16 Gb/1 Tb (титановый корпус) — $888.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1, две nanoSIM-карты и стереодинамики с Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны защищены от воды по стандарту IP68.

Предзаказ в Китае открывается сегодня, 26 октября. Релиз глобальной версии состоится позднее.