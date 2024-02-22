Представлен флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra

На презентации в Китае компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Модель может составить конкуренцию Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и другим флагманским камерофонам. Камера устройства создавалась вместе с немецким производителем фотоаппаратов и объективов Leica. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra стал первой моделью производителя с поддержкой двухсторонней спутниковой связи. Смартфон также выделяется мощной начинкой.

В плане дизайна модель схожа со своим предшественником Xiaomi 13 Ultra, но есть несколько явных отличий. Xiaomi 14 Ultra получил плоскую переднюю панель вместо экрана-водопада, кроме того исчез массивный выступ в верхней части задней крышки. Корпус смартфона изготовлен по фирменной технологии Dragon Armor Architecture. Боковая рамка выполнена из прочного алюминиевого сплава (всего 1,8 мм сверху и по бокам), а экран прикрыт защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Xiaomi 14 Ultra оснащен экраном AMOLED LTPO с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200 × 1440 пикселей и максимальной яркостью 3000 нит. Экран поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 120 Hz, частота ШИМ составляет 1920 Hz, есть поддержка HDR10+. В основе модели лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость постоянной UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера включает четыре датчика изображения по 50 Мп с разной оптикой: основной (Sony LYT-900, 1″, с переменной диафрагмой f/1.63–4.0, HyperOIS, 4K@120fps, 8K@30fps), телеобъектив (Sony IMX858, f/3.0, OIS, оптический зум 3,2х), второй телеобъектив (Sony IMX858, f/3.0, OIS, зум 5x) и широкоугольный (Sony IMX858, f/1.8). Основной сенсор обеспечивает захват света на 205% больше, чем объектив главного модуля iPhone 15 Pro Max. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Используется оптика Leica Summilux. За обработку снимков отвечает новый выделенный чип с ИИ-функциями Xiaomi AISP.

Емкость аккумулятора составляет 5300 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт (50% за 12,5 мин) и беспроводная зарядка на 80 Вт (50% за 20 мин). Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, USB 3.2 Gen 2 Type-C и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Компания утверждает, что гаджет устойчив к падениям и ударам, также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты смартфона — 161,4 × 75,3 × 9,2 мм, вес — 224,4 гр. Белая и черная версии Xiaomi 14 Ultra получили заднюю крышку, покрытую эко-кожей. Она не боится грязи, царапин, влаги и нагрева, говорят в компании. Синий вариант поставляется с керамикой — материал «на 50% легче традиционной керамики». В продажу также поступит версия с титановой рамой.

Цены в Китае такие: 12/256 Gb — $903, 16/512 Gb — $973, 16 Gb/1 Tb — $1084, 16Gb/1Tb — $1084 (титановая рама).

Вместе со смартфоном Xiaomi представила и специальный набор фотографа. Это кольца светофильтра и пауэрбанк на 1500 мАч, который подключается по USB Type-C и оснащен выделенной кнопкой затвора камеры и качелькой изменения параметров съемки.