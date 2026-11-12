Рынок токенизированных акций в ноябре 2026 года обновил исторический максимум

По данным аналитической платформы Token Terminal, на 10 ноября объем активов в этом сегменте достиг $4,8 млрд. В начале года он составлял $645 млн, то есть с января рынок вырос более чем на 640%. Это самая быстрорастущая категория токенизированных реальных активов (RWA) в 2026 году.

Крупнейшим продуктом в сегменте стал bStocks от Binance. Под его управлением находится $1,5 млрд, или около 31% всего рынка. Следом идут Ondo Finance (29,1%) и xStocks (22,2%), а всего на рынке работают 23 эмитента.

Для Азербайджана тема особенно актуальна: страна завершает подготовку первого закона о виртуальных активах, а 5 ноября Центральный банк обсудил с Binance в том числе возможности токенизации реальных активов.

Что такое токенизированные акции

Токенизированная акция — это цифровой токен на блокчейне, стоимость которого привязана к реальной ценной бумаге: акции компании или биржевому фонду (ETF). Такие инструменты относятся к категории токенизированных реальных активов (RWA) — так называют токены, отражающие стоимость активов традиционной экономики.

Рост сегмента сопровождается ростом активности. По данным Binance Research, объем ончейн-переводов токенизированных акций в третьем квартале 2026 года превысил $100 млрд. Это более чем в 16 раз больше, чем в первом квартале, когда он составлял около $6 млрд.

Как устроен bStocks

Продукт bStocks был запущен 11 июня 2026 года. 15 октября его объем превысил $1 млрд: на это ушло около четырех месяцев, что, по данным компании, стало самым быстрым результатом среди токенизированных акций.

Совокупный объем торгов bStocks с момента запуска превысил $45 млрд. Еще $7,5 млрд было конвертировано между позициями в самих ценных бумагах и токенами bStocks в соотношении 1:1. Как сообщает компания, каждый токен может быть погашен в базовую ценную бумагу, а не только в ее денежный эквивалент.

«Исторический максимум токенизированных акций — это сигнал на уровне всего рынка, а то, что bStocks стал крупнейшим продуктом категории, показывает, где концентрируется спрос. Мы создавали продукт, чтобы дать простой доступ к акциям и ETF в соотношении 1:1 без необходимости открывать отдельный брокерский счет», — отметил Шуньет Джан, руководитель направления биржи и торговли Binance.

При этом с юридической точки зрения bStocks — не акции. Это сертификаты, отражающие определенные финансовые инструменты, и они не дают держателю прямого права собственности на акции компании-эмитента.

Как используются токенизированные акции

Данные по bStocks показывают, что токенизированные акции используются не так, как обычные ценные бумаги на традиционной бирже.

Первое отличие — время торговли. Около 56% объема торгов bStocks с момента запуска пришлось на часы, когда основная сессия фондового рынка США закрыта. Для пользователей в часовых поясах, далеких от Нью-Йорка, это особенно заметно: в Баку торговая сессия американских бирж приходится на вечер и ночь.

Второе — использование в децентрализованных финансах (DeFi). В начале октября доля bStocks, задействованных в DeFi-протоколах, достигла 11,2%. Это примерно на 3,8 процентного пункта выше, чем у сопоставимых токенизированных акций.

Третье — использование в качестве залога. Объем займов под обеспечение bStocks вырос с 5,5% от депонированных токенов в конце июня до 46,2% к 10 сентября, то есть в 8,4 раза.

При этом такие показатели говорят прежде всего о масштабе и характере использования продукта. Они не означают, что сами инструменты стали менее рискованными: цена токенизированной акции следует за ценой базового актива и может как расти, так и снижаться.

Что происходит в Азербайджане

В Азербайджане пока нет отдельного закона о криптоактивах, но работа над ним вышла на финальную стадию. В июне 2026 года Центральный банк Азербайджана сообщил, что подготовил окончательный вариант законопроекта о виртуальных активах и крипторынках и направил его в профильные государственные органы. Регулятор рассчитывает, что закон будет принят до конца года.

Параллельно ЦБА развивает токенизацию в платежной инфраструктуре. Председатель Центробанка Талех Кязимов сообщил, что в 2027 году токенизацию планируется внедрить в системе мгновенных платежей, а соответствующие решения уже проходят тестирование. Для проверки новых финансовых услуг в ЦБА действует регуляторная «песочница» (sandbox), где компании могут тестировать продукты с реальными клиентами под надзором регулятора.

Встреча ЦБА и Binance

5 ноября 2026 года заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов встретился с делегацией Binance. Ее возглавил Кирилл Хомяков, региональный руководитель компании по Центральной и Восточной Европе, СНГ и Африке.

По сообщению ЦБА, на встрече обсуждались развитие нормативно-правовой базы регулирования криптоактивов и тестирование связанных с ними инновационных продуктов в рамках специального регуляторного режима. Отдельной темой стали возможности токенизации реальных активов и опыт других стран в этих направлениях. Стороны также обменялись мнениями о возможном сотрудничестве с Binance в реализации этих инициатив.

Диалог Binance с азербайджанским регулятором продолжается не первый год. В октябре 2025 года компания и платформа m10 (PashaPay) сообщали о продлении совместного проекта в регуляторной «песочнице» ЦБА. Он позволяет пополнять счет и выводить средства в манатах напрямую между m10 и Binance.

В регионе у компании есть и другие примеры такого взаимодействия. В сентябре 2026 года Кирилл Хомяков подписал от имени Binance меморандум с Национальным банком Казахстана о развитии в стране регионального расчетного хаба группы.

При этом встреча в Баку — часть процесса формирования правил, а не объявление о запуске продуктов. Какие инструменты и на каких условиях смогут работать в Азербайджане, определят закон и подзаконные акты регулятора.

Важно и разделять понятия. Токенизация платежей — это замена реквизитов карты цифровым идентификатором при оплате. Токенизированные акции — другой класс инструментов: их статус определяется в том числе законодательством о рынке ценных бумаг.

Что это означает для Азербайджана

Рекорд токенизированных акций показывает общее направление: граница между традиционными финансовыми инструментами и блокчейн-инфраструктурой становится все менее жесткой. Сегмент вырос более чем в семь раз за десять месяцев, а значительная часть торгов проходит вне привычного расписания американских бирж.

Вместе с тем у таких продуктов есть ограничения. bStocks предлагается через одобренный проспект в юрисдикции ADGM (Абу-Даби) и доступен только соответствующим требованиям пользователям в разрешенных юрисдикциях. Ответственность за проверку того, законен ли доступ к таким инструментам в конкретной стране, лежит на самом пользователе.

Для Азербайджана глобальная динамика совпадает с ключевым моментом: страна завершает подготовку первого закона о виртуальных активах, а регулятор открыто обсуждает токенизацию реальных активов с участниками рынка. От того, какие правила будут приняты, зависит, как подобные инструменты будут восприниматься в стране. Для пользователей при этом главными остаются понятные условия, надзор регулятора и защита их прав.

Дисклеймер

Материал носит исключительно информационный характер и не является предложением, рекомендацией или приглашением покупать или продавать ценные бумаги в какой-либо юрисдикции, а также финансовой или инвестиционной консультацией.

Токенизированные ценные бумаги bStocks классифицируются как сертификаты, представляющие определенные финансовые инструменты (п. 92 Приложения 1 к FSMR). bStocks не являются акциями и не дают держателю права прямой собственности на акции компании-эмитента базового актива, а также не означают аффилированности с этим эмитентом. bStocks предлагаются на основании одобренного проспекта в ADGM; публичное предложение за пределами ADGM не осуществляется. Токенизированные ценные бумаги доступны только соответствующим требованиям пользователям в разрешенных юрисдикциях и только на вторичном рынке. Пользователь самостоятельно отвечает за то, чтобы доступ к таким инструментам и операции с ними были законны в его юрисдикции.

Токенизированные ценные бумаги не предлагаются в США и лицам из США. Операции с криптоактивами и токенизированными инструментами сопряжены с высокой волатильностью и риском потери средств.