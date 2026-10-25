Токенизированные акции набирают популярность: как новые технологии меняют финансовые рынки

Мировой рынок токенизированных акций продолжает быстро расти. С начала 2026 года его капитализация увеличилась на 390,4%, а объем активов под управлением bStocks, продукта Binance, превысил $1 млрд всего за четыре месяца после запуска.

По данным Binance Research , в октябре 2026 года на bStocks приходилось около четверти всего рынка токенизированных акций.

Рост этого сегмента связан с появлением новых возможностей для инвесторов. В отличие от традиционного фондового рынка, где торговля акциями проходит преимущественно в установленные часы, токенизированные инструменты могут быть доступны круглосуточно, включая выходные дни.

Для Азербайджана, где развиваются цифровые финансовые услуги и формируется регулирование виртуальных активов, этот международный опыт также представляет интерес.

Что такое токенизированные акции

Токенизация позволяет создавать цифровые инструменты, стоимость которых связана с реальными финансовыми активами. Например, с акциями известных компаний или биржевыми инвестиционными фондами (ETF).

Такие инструменты выпускаются с использованием технологии блокчейн, которая позволяет учитывать и передавать цифровые активы между участниками рынка.

Главное отличие заключается в способе торговли. Обычные акции, как правило, покупают и продают через брокеров в часы работы фондовых бирж. Токенизированные инструменты могут обращаться на цифровых платформах круглосуточно.

Например, если крупная американская компания публикует финансовые результаты после закрытия биржи, инвесторам обычно приходится ждать следующей торговой сессии. На площадках с круглосуточной торговлей токенизированными инструментами операции могут продолжаться и в это время.

При этом важно понимать, что токенизированная акция не всегда означает непосредственное владение ценной бумагой. Права инвестора зависят от условий конкретного продукта и действующего законодательства.

Почему bStocks достиг $1 млрд за четыре месяца

Продукт bStocks был запущен в июне 2026 года и первоначально предлагал пять инструментов. К октябрю их количество приблизилось к 100. Среди них появились инструменты, связанные с акциями компаний из технологического и других секторов экономики, а также с биржевыми фондами.

Одной из особенностей bStocks стала возможность конвертировать токенизированные инструменты в соответствующие фондовые инструменты на платформе Binance в соотношении 1:1 без комиссии за конвертацию, с учетом условий продукта.

По данным Binance , к октябрю 2026 года общий объем таких конвертаций превысил $6 млрд. Это более чем в шесть раз превышает объем активов под управлением bStocks.

Такая динамика показывает, что пользователи не просто приобретают новые инструменты, но и активно используют возможности перехода между традиционными и цифровыми форматами активов.

Еще один фактор интереса связан с доступностью торговли в любое время.

Согласно исследованию Binance Research, только 42% торгового объема bStocks приходилось на основные часы работы американских фондовых бирж. Остальные 58% операций совершались до открытия рынка, после его закрытия, ночью и в выходные дни.

Для сравнения, на традиционном американском фондовом рынке 89,2% оборота приходилось на основную торговую сессию.

Это говорит о том, что возможность торговать вне привычного биржевого расписания действительно востребована.

Однако круглосуточная доступность не гарантирует одинаковых условий торговли. В периоды низкой активности может быть сложнее найти покупателя или продавца по желаемой цене.

Токенизированные акции становятся не только инструментом торговли

Еще одно направление развития рынка связано с использованием токенизированных активов в других цифровых финансовых сервисах.

В отличие от обычных ценных бумаг, отдельные токенизированные инструменты могут переводиться между совместимыми цифровыми кошельками и использоваться, например, в качестве обеспечения при получении займа.

По данным Binance Research , показатель использования bStocks в блокчейн-приложениях достиг 11,2%, превысив средний уровень сектора на 3,8 процентного пункта.

При этом объем переводов токенизированных акций в блокчейне, включая торговые операции, вырос примерно с $6 млрд в первом квартале 2026 года до более чем $100 млрд в третьем.

Такие показатели отражают растущий интерес к использованию токенизированных ценных бумаг за пределами обычной купли-продажи.

Однако дополнительные возможности сопровождаются рисками. Стоимость актива может изменяться, а использование цифровых финансовых сервисов зависит от надежности технологий и условий конкретной платформы.

Как эта тенденция связана с Азербайджаном

Мировой интерес к токенизированным акциям растет на фоне постепенного сближения традиционной финансовой системы и цифровых платформ.

В Азербайджане также развивается инфраструктура цифровых финансовых услуг. Центральный банк внедрил режим регулятивной песочницы, в рамках которого компании могут тестировать инновационные финансовые продукты под контролем регулятора.

Одним из таких проектов стала интеграция платежного приложения m10, разработанного PashaPay, с Binance. Она предусматривает возможность пополнения и вывода средств через интегрированные сервисы.

В августе 2025 года Центральный банк сообщил об успешных результатах первоначального тестирования. Согласно официальному реестру , испытательный период проекта завершился 3 апреля 2026 года.

Параллельно ведется работа над законодательством в сфере криптоактивов. В августе 2026 года Центральный банк обсуждал с представителями финтех-рынка подготовку соответствующих нормативных актов.

Хотя эти инициативы не связаны непосредственно с токенизированными акциями, они показывают, что в стране постепенно формируются условия для развития цифровых финансовых технологий.

При этом доступность конкретных токенизированных ценных бумаг в Азербайджане зависит от законодательства и ограничений соответствующих платформ.

Что дальше

Несмотря на быстрый рост, токенизированные акции пока занимают небольшую долю мирового фондового рынка.

По оценкам Binance Research , в октябре 2026 года на этот сегмент приходилось около 0,0025% глобального рынка акций. Однако к 2030 году его объем потенциально может достичь $349 млрд.

При этом развитие рынка будет зависеть не только от технологий. Важную роль играют регулирование, надежность финансовой инфраструктуры, защита инвесторов и наличие спроса на новые инструменты.

Достижение bStocks отметки в $1 млрд за четыре месяца показывает, что токенизированные акции постепенно выходят за рамки экспериментальных финансовых продуктов. Пользователи уже активно применяют их для торговли вне стандартных биржевых часов и в других цифровых сервисах.

Для Азербайджана этот опыт представляет интерес на фоне развития финансовых технологий. В перспективе подобные решения могут расширить возможности взаимодействия традиционных финансовых организаций с цифровыми платформами, однако их практическое применение будет зависеть от местного регулирования и потребностей рынка.