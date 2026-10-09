Деньги, которых нет: как работает мошенничество с фальшивыми крипто-платежами

В кошельке красуется «USDT» с правильным логотипом и нужной суммой в долларах. Вы отдаёте товар — и узнаёте, что вам заплатили фантиками. Разбираемся, как устроена одна из самых коварных схем в крипте и как не попасться.

Представьте: вы продаёте что-то в интернете — игровой аккаунт, скины, услугу фрилансера или вполне реальную вещь. Покупатель предлагает расплатиться криптовалютой. Через минуту в кошельке появляется известная монета: знакомое название, узнаваемый логотип, сумма в долларах сходится. Вы со спокойной душой передаёте товар.

А позже пытаетесь обменять полученное — и выясняется, что обменивать нечего. Токен ничего не стоит.

Это и есть мошенничество с поддельным платежом (fake payment scam). Хитрость в том, что формально перевод действительно пришёл — просто это не та монета, за которую она себя выдаёт.

Как устроена схема

В блокчейне любой может выпустить собственный токен и назвать его как угодно — хоть USDT, хоть BTC, хоть BNB, и даже поставить официальный логотип. Мошенники этим и пользуются. Обычно они запускают подделку через лаунчпад мем-токенов: это быстро и почти бесплатно.

Дальше всё строится на ликвидности. Почти весь выпуск токена остаётся у мошенника, а для видимости «рыночной цены» он создаёт крошечный пул ликвидности — примерно на $2–5 тыс. реальных USDT или BTC. Благодаря этому пулу кошелёк показывает токену цену в долларах, и жертва видит «правильную» сумму.

Как только товар или услуга переданы, мошенник выгружает в пул весь свой запас. При такой мелкой ликвидности эта продажа высасывает оттуда почти все настоящие деньги. В пуле остаётся гора бесполезных токенов и практически ноль реального актива — цена обваливается до нуля. У продавца на руках монеты, которые никому невозможно продать.

Кого выбирают жертвами

Мошенники не бросают сеть наугад. Они следят и за активностью в блокчейне, и за обычными объявлениями — в соцсетях, мессенджерах, на онлайн-площадках. Под прицелом все, кто что-то продаёт: игровые предметы и внутриигровую валюту, фриланс-услуги, физические товары. Ещё один вариант — фейковые токены, замаскированные под «доход от инвестиций».

Главная мишень — новички в крипте. Сначала мошенник осторожно прощупывает, насколько собеседник разбирается в теме, и предлагает оплату криптовалютой, только когда уверен, что проверять её не станут. А затем начинает торопить: «давай быстрее, мне срочно нужно».

Реальный случай: «BNB», которого не было

Один пользователь продал свой TikTok-аккаунт за 0,9 BNB. Деньги пришли, аккаунт ушёл покупателю. Проблема обнаружилась, только когда продавец решил вывести средства: «BNB» в кошельке оказался двойником — токеном-подделкой, который нельзя ни обменять, ни вывести.

Как защититься: договоритесь заранее, проверьте потом

Защита начинается ещё до оплаты. Прежде чем соглашаться на криптовалюту, чётко зафиксируйте с покупателем, что именно вы должны получить:

в какой сети придёт платёж (Ethereum, BNB Smart Chain или другая);

официальный адрес контракта токена, если он применим;

название и тикер монеты;

точную сумму.

Когда платёж придёт, сверьте его с этими данными. А перед тем как отдавать что-то ценное, пройдитесь по короткому чек-листу.

Чек-лист из пяти пунктов

Сеть. Токен с одним и тем же названием может существовать в разных блокчейнах. Убедитесь, что деньги пришли именно в ту сеть, о которой договорились. Полный адрес контракта. Название, тикер и логотип подделать проще простого — не доверяйте им. Сравните адрес контракта с официальным из надёжного источника: сайта эмитента или листинга на крупной бирже. Сверяйте адрес целиком, а не первые и последние символы. Реальная стоимость и возможность вывода. Сумма в долларах, которую показывает кошелёк, может вводить в заблуждение. Если планируете выводить в фиат, убедитесь, что токен действительно меняется по ожидаемой цене. Подделка может выглядеть торгуемой в моменте — и стать непродаваемой через минуту. Давление и спешка. Красные флаги: вас торопят с передачей товара, просят поверить на слово или скриншоту вместо проверки, советуют не обращать внимания на предупреждения кошелька. Если что-то кажется странным — остановитесь и проверьте. Честный покупатель не станет возражать против базовой проверки платежа. Предупреждения кошелька. Кошельки умеют помечать подозрительные токены, когда для этого есть данные. Если видите такое предупреждение — это серьёзный повод насторожиться: скорее всего, токен фальшивый. Но помните, что эта защита не абсолютная: отсутствие предупреждения ещё не гарантирует, что всё чисто.

Пришёл подозрительный токен — что делать

Если есть сомнения в полученной монете:

не передавайте товар или услугу, пока не разберётесь;

товар или услугу, пока не разберётесь; не давайте токену разрешение (approve) на расходование средств — это может открыть доступ к вашему кошельку;

(approve) на расходование средств — это может открыть доступ к вашему кошельку; сохраните адрес контракта токена и хеш транзакции;

адрес контракта токена и хеш транзакции; обратитесь в поддержку своего кошелька, но только через официальный канал;

в поддержку своего кошелька, но только через официальный канал; не пересылайте токен другим людям — так вы подставите их под ту же схему.

Главное

Схема работает только потому, что подделка внешне неотличима от оригинала. Значит, и защита простая: смотреть не на картинку, а на данные — сеть и адрес контракта. Проверьте платёж до того, как отдадите что-то ценное. Предупреждения кошелька — хорошая страховка, но основной фильтр — ваша собственная проверка.

Если тема интересна, стоит почитать и про родственные схемы: honeypot-токены, которые можно купить, но нельзя продать, и rug pull — когда создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность.

Статья подготовлена по материалам блога Binance «Fake Payment Scams Explained: How They Work and How to Stay Safe» от 24 сентября 2026 года. Иллюстрации — Binance. Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией.