Показатели выручки и прибыли Qualcomm за первый квартал превзошли оценки аналитиков

Компания Qualcomm сообщила о результатах первого квартала 2024 финансового года, который закончился у нее 24 декабря. Выручка компании превзошла прогнозы аналитиков, достигнув $9,92 млрд. против ожидаемых $9,51 млрд., рост на 5%. Чистая прибыль выросла на 24% до $2,77 млрд. Прибыль на акцию — скорректированная $2,75 против ожидаемых $2,37.

Qualcomm наиболее известна производством чипов для смартфонов, в данном сегменте выручка выросла на 16% в годовом сравнении до $6,69 млрд. Это является положительным знаком для рынка смартфонов после двух лет спада.

По мнению главы Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon), в 2024 году рынок смартфонов либо останется на уровне прошлого года, либо незначительно вырастет. Прошлый год, по его словам, был периодом стабилизации. Новая линейка флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 использует процессоры Qualcomm и компания рассчитывает на сохранение сотрудничества на протяжении еще нескольких лет. Кроме того, Qualcomm заявила о продлении соглашения с Apple на поставку мобильных 5G-чипов до марта 2027 года.

В сегменте Интернета вещей выручка компании в первом квартале сократилась на 32% до $1,13 млрд. Автомобильный бизнес, входящий в состав QCT, принес $589 млн., что на 31% больше в годовом исчислении. Выручка от лицензионных отчислений в рамках подразделения QTL составила $1,46 млрд, что означает годовой спад на 4%.

В текущем квартале, по мнению компании, выручка ожидается в диапазоне от $8,9 до $9,7 млрд.