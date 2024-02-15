Для Apple Vision Pro разработано уже более 1000 приложений

Для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro создано уже более 1000 различных приложений. И это не считая свыше 1,5 млн. приложений для iOS и iPad OS, которые совместимы с гарнитурой, заявил директор Apple по маркетингу Грег Джосвяк (Greg Joswiak).

«Огромное спасибо нашим разработчикам. Своим усердным трудом они создали уже более 1000 удивительных приложений специально для Vision Pro. И это если не брать в расчет свыше 1,5 млн. уже совместимых с гарнитурой приложений. Мы очень рады видеть, как они продолжат раздвигать границы возможного», — написал Джосвяк в соцсети X.

Еще до выхода Apple Vision Pro в продажу специально для гарнитуры было разработано более 150 различных приложений. Apple пообещала, что на старте продаж устройства будут доступны более 600 приложений.

Большая цена гарнитуры, которая начинается от $3500, значительно сокращает потенциальную пользовательскую базу для разработчиков приложений. Но данные магазина App Store показывают, что более половины разработчиков приложений для Vision Pro используют платную бизнес-модель вместо условно-бесплатной или бесплатной основы с покупками или подписками внутри приложений. Это означает, что даже если такие приложения купят всего несколько сотен пользователей, то разработчики получат гарантированный доход от своей работы.

Для гарнитуры уже созданы приложения для стриминга Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok и MUBI. Спортивные сервисы PGA Tour, MLS, NBA, Red Bull TV и другие тоже выпустили свои приложения специально для Vision Pro. Также свои разработки представили Microsoft, Slack, Notion, Zoom, WebEx и другие компании. Приложения Netflix пока нет.