«Яндекс» представил браузер с ИИ

«Яндекс» представил новый браузер с ИИ, об этом сообщил руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов на презентации компании. В новой версии продукта собраны все наработки компании в сфере нейросетей.

YandexGPT в браузере будет отвечать за написание комментариев, писем, отзывов и других текстовых сообщений. Функция «Помочь с текстом» будет работать в трех режимах — «Исправить ошибки», «Сократить» и «Улучшить стиль». Кроме того, в браузере можно будет сгенерировать заголовки и картинки для постов и статей по запросу пользователя.

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В нейросетевой перевод видео «Яндекс» внедрил два новых языка — японский и корейский. Перевод видео будет тезисно в формате пересказа, его можно будет озвучить голосом «Алисы». Кроме того, браузер сможет открывать QR-коды с экрана видео.