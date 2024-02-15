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15 февраля, 2024
ДомойAI / MLИИ-бот Gemini стал доступен в приложении Google для iOS

ИИ-бот Gemini стал доступен в приложении Google для iOS

Google Gemini

ИИ-бот Gemini уже доступен в приложении Google для iOS, сообщает ресурс Android Authority. Для владельцев iPhone отдельного приложения Gemini нет, но теперь можно активировать чат-бота в верхней части основного приложения Google.

После активации ИИ-помощника меняется интерфейс всего приложения — внизу появляется крупное поле для ввода запросов. Чтобы задать запрос голосом, требуется нажать кнопку с изображением микрофона, отправка также производится нажатием отдельной кнопки. Ответы не озвучиваются в автоматическом режиме – необходимо нажать кнопку с изображением динамика.

Для взаимодействия с Gemini на iOS пользователь может использовать текст, голос, изображения и камеру. ИИ кратко излагает сложные темы, генерирует программный код, пишет тексты, например, благодарственные письма и письма электронной почты, создает изображения и многое другое.

После установки на Android-устройство ИИ-бот Gemini, помимо прочего, может заменить собой Google Assistant. На iOS есть собственный помощник Siri, поэтому возможность вызвать Gemini на любом экране для получения контекстной помощи отсутствует.

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