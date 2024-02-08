Disney и Epic Games совместно создадут открытую игровую вселенную, связанную с Fortnite

Компании The Walt Disney Company и Epic Games объявили о сотрудничестве, в рамках которого они будут работать над созданием «вселенной игр и развлечений». В ней игроки смогут взаимодействовать с персонажами Disney, Pixar, Marvel, «Звездных войн» и других брендов корпорации, а также покупать цифровые товары и даже создавать «собственные истории», сообщается в пресс-релизе.

Проект, по описанию очень похожий на метавселенную, будет создаваться на базе движка Unreal Engine 5 и получит интеграцию с Fortnite, насколько тесно, пока неизвестно. Возможно, вселенная будет полностью построена на базе этой игры, тем более разработчики Epic Games уже имеют соответствующий опыт, например, как в случае с LEGO-режимом.

Это не первое сотрудничество компаний: в главной игре Epic Games уже были представлены персонажи «Звездных войн», Marvel и других франшиз Disney.

Кроме того, Disney инвестирует в партнера $1,5 млрд. в обмен на акции. Генеральный директор Disney заявил, что эта инвестиция в игровую индустрию стала самой крупной в истории компании.