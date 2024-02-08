Spotify достиг рекордного прироста подписчиков в 2023 году

Популярный сервис потокового аудио Spotify по итогам 2023 года достиг рекордных показателей по росту общего числа активных пользователей и платных подписчиков.

В четвертом квартале 2023 года число премиум-подписчиков достигло 236 млн., что на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Прирост за год составил 31 млн. подписчиков — это рекордный показатель. Число активных пользователей в месяц (включает пользователей с платной подпиской и бесплатным тарифом с рекламой) в четвертом квартале выросло на 5%, до 602 млн. Это на 23% больше в сравнении с 2022 годом – прирост на 113 млн. новых пользователей, что тоже является рекордом.

В декабре компания объявила о сокращении 17% своего штата, что составило более 1500 человек — это было уже третье крупное увольнение персонала в 2023 году. Кроме того, сервис поднял стоимость премиум-подписки в США и других регионах, увеличив ее месячную стоимость с $9,99 до $10,99.

Но несмотря на эти меры экономии, Spotify зафиксировал квартальный операционный убыток в размере € 70 млн. За аналогичный период 2022 года убыток составлял € 270 млн. Общий убыток за 2023 год составил € 532 млн., но средний доход на пользователя вырос, достигнув €4,60 против €4,34 в предыдущем квартале и €4,55 годом ранее. Доход сервиса от рекламы увеличился, достигнув €501 млн за квартал — это рекордный показатель. Таким образом выручка Spotify выросла на 16% в сравнении с 2022 годом — почти до €3,7 млрд.

Недавно компания продлила соглашение с Джо Роганом (Joe Rogan), известным американским подкастером, позволив распространять его подкаст через другие платформы. Кроме того, теперь премиум-подписчики могут получить доступ к 15 часам аудиокниг в рамках своей подписки, хотя раньше они продавались исключительно как дополнительный сервис.