Представлены smart-часы Moto Watch 40

Ассортимент компании Motorola пополнился smart-часами Moto Watch 40, которые больше напоминают фитнес-трекер. Устройство получило достаточно крупный экран диагональю 1,57 дюйма. Корпус изготовлен из цинкового сплава и защищен от воды по стандарту IP67.

Часы умеют отслеживать показатели здоровья и физической активности: уровень кислорода в крови, частоту пульса, качество сна и количество шагов. Все данные можно синхронизировать с Google Fit. Есть 85 виртуальных циферблатов, отображение уведомлений со смартфона и виджет погоды. За автономность отвечает аккумулятор на 240 мАч. По заявлению производителя, обеспечивается до 10 дней работы, а на полное восполнение заряда хватит всего 25 минут.

Moto Watch 40 представлены в двух расцветках корпуса: черной и золотистой, доступны различные силиконовые и кожаные ремешки. Цена составляет $64,99. Вся линейка Moto Watch производится не самой Motorola, бренд уже несколько лет лицензирует компания eBuyNow.