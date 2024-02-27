Dell представил сразу 10 моделей ноутбуков линейки Latitude

На выставке MWC 2024 компания Dell представила сразу 10 моделей новых ноутбуков линейки Latitude. Наиболее интересные – это Latitude 7350 с отсоединяемой клавиатурой и ноутбук-трансформер Latitude 9450 с тонкими рамками.

Dell Latitude 7350 Detachable сочетает в себе портативность планшета и производительность ноутбука. Он оборудован 13,3-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3200х1920 пикселей, процессором на выбор Intel Core i5-13110U или Core i7-13310U, интегрированной графикой Iris Xe, до 2 Gb встроенным накопителем и аккумулятором емкостью 45,5 Втч с поддержкой 65-ваттной зарядки. Есть 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры.

Ноутбук-трансформер Dell Latitude 9450 оснащен 13-дюймовым сенсорным экраном, крышка откидывается на 360 градусов, что позволяет использовать его в качестве планшета. Могут использоваться процессоры Intel Core i5-6300U или Core i7-6600U. Есть поддержка Wi-Fi 7.

Также на выставке были показаны 13,3-дюймовый Latitude 7350, 14-дюймовый Latitude 7450, 16-дюймовый Latitude 7650, более доступные модели Latitude 5340, 5450 и 5550, и другие. Dell Latitude 7350 Detachable поступит в продажу во втором квартале этого года, остальные модели — 12 марта. Цены производитель пока не назвал.