Электромобиля Apple не будет

Информация о том, что Apple работает над созданием собственного электромобиля, ходили давно, но компания никогда официально не подтверждала своей заинтересованности в конкуренции с Tesla, Ford или Mercedes-Benz. Но сейчас, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пожелавшие остаться инкогнито, Apple свернула этот проект, работы над которым велись около десяти лет.

Решение о прекращении работы в этом направлении поддержали Джефф Уильямс (Jeff Williams), операционный директор, и Кевин Линч (Kevin Lynch), вице-президент, отвечающий за проект создания электромобиля. Также они объявили об этом примерно 2000 сотрудникам, работавших над перспективным проектом. Как сообщает Bloomberg, многие из работников будут переведены в подразделение ИИ, которым руководит исполнительный директор Джон Джианнандреа (John Giannandrea), где сосредоточатся на проектах генеративного искусственного интеллекта, который становится всё более важным для компании.

Как пишет Bloomberg, отменив проект, компания поставила крест на многих миллиардах долларов, которые были вложены в него. Apple начала работы над своим первым автомобилем примерно в 2014 году. Компания поставила амбициозную цель выпустить просторный полностью автономный электромобиль с голосовым управлением. Но почти с самого начала появились серьёзные затруднения, а сама Apple несколько раз меняла руководство и стратегию команды.