Epic Games Store дарит своим пользователям приключенческую игру Sable

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Sable — красочное приключение с открытым миром. Акция действует до 3 июля в 19:00 по бакинскому времени.

Sable была выпущена 23 сентября 2021 года, она разработана студией Shedworks и изданная Raw Fury. Игрок управляет молодой героиней Сэйбл, отправляющейся в ритуальное путешествие Gliding.

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«Отправляйтесь в незабываемое священное путешествие вместе с Сэйбл, скользите через бескрайние пустыни и завораживающие пейзажи, осматривайте остовы космических кораблей и открывайте для себя чудеса древних цивилизаций», — из описания игры.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст приключение Figment и рогалик Backpack Hero.