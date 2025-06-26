Хидео Кодзима, в честь релиза Death Stranding 2: On the Beach, опубликовал финальный трейлер игры

Сегодня состоялся полноценный релиз Death Stranding 2: On the Beach — игра стала доступна всем владельцам стандартного издания. Релиз состоялся эксклюзивно на PlayStation 5. Обладатели расширенных изданий могли начать играть уже 24 июня.

Death Stranding 2: On the Beach стала одной из самых высокооцененных игр 2025 года, получив 90 баллов на Metacritic. В Digital Foundry также отметили техническое состояние релиза. Игра работает стабильно даже на базовой PlayStation 5.

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В Death Stranding 2: On the Beach продолжается история Сэма Бриджеса, ему снова придется отправиться в длительные путешествия. В честь выхода игры был показан «финальный» трейлер. Он длится шесть минут, причем над ним трудился лично Хидео Кодзима. В ролике показывают кадры из различных моментов прохождения. Можно увидеть знакомых героев, включая Фрэджайл. Также мелькают моменты и с новыми персонажами.