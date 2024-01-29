Вышел бюджетный смартфон OnePlus Nord N30 SE

В каталоге на международном сайте OnePlus появился новый смартфон под названием Nord N30 SE. Это бюджетная модель, она сменит смартфон Nord N20 SE, представленный в августе 2022 года, при этом характеристики новинки гораздо лучше.

Nord N30 SE получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. По поводу частоты обновления ничего не указывается. В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 6020, 4 Gb оперативной памяти и накопитель на 128 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (датчик глубины), разрешение фронтальной камеры — 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт (от 0 до 51% за 30 мин). Есть поддержка 5G, Bluetooth 5.3, NFC, двойной слот для SIM-карт, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Нет 3,5-мм разъема и фирменного переключателя беззвучного режима. Габариты устройства составляют 165,6 х 76 х 7,99 мм, а вес — 193 гр. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 13 с дополнительным интерфейсом с OxygenOS 13.1.

Цена смартфона OnePlus Nord N30 SE пока не сообщается.