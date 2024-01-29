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29 января, 2024
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LG Gram (2024) на Intel Core Ultra работает до 24 часов без подзарядки

LG Gram (2024)

Компания LG Electronics представила в Китае обновленную линейку ультрабуков Gram 2024 модельного года. Главным отличием от предшественников стало использование энергоэффективных процессоров Intel Core Ultra и внушительная автономность.

LG Gram (2024) предлагается в двух вариантах: 16-дюймовом (16Z90S) и 17-дюймовом (17Z90S). В обеих версиях используется IPS-экран с антибликовым покрытием разрешением 2560х1600 пикселей и возможностью отображения 99% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость достигает 350 нит.

В 16-дюймовом LG Gram (2024) установлен процессор Intel Core Ultra5 125H, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5x-7467 и SSD-накопитель на 1 Tb. В 17-дюймовой версии используется Core Ultra7 155H, 32 Gb оперативной памяти и SSD на 1 Tb.

Ноутбуки соответствуют военному стандарту надежности MIL-STD-810H. В обоих ноутбуках используется аккумулятор одинаковой емкости на 77 Втч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 65 Вт. Производитель заявляет, что время автономной работы достигает 24 часов. Есть два порта USB 3.2 Gen 2×1, два USB-C (USB 4, Thunderbolt 4), HDMI, разъем для наушников 3,5 мм и устройство для чтения карт памяти microSD. 16-дюймовая версия при толщине корпуса 15,7 мм весит 1199 гр., 17-дюймовая — 16 мм и 1350 гр. Оба варианта оснащаются клавиатурой с цифровым блоком.

Цена 16-дюймового LG Gram (2024) стартует от $1365, 17-дюймового – от $1629.

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