Инструмент прогнозирования отказов дисков DA Drive Analyzer 2.0 на базе искусственного интеллекта от QNAP стал еще функциональнее

2 года назад компания QNAP в партнерстве с ULINK Technology представила облачный инструмент на базе искусственного интеллекта для анализа накопителей. Новая расширенная версия DA Drive Analyzer 2.0, вышедшая в начале 2024 года, используя статистику, полученную с портала облачного искусственного интеллекта ULINK, обеспечивает диагностику состояния накопителей с помощью новых функций, специально разработанных для корпоративных пользователей, включая подключения к прокси-серверу, поддержку SAS и NVMe, прогнозирование сбоев накопителей в течение 24 часов и более гибкие настройки обнаружения накопителей. Эти новые функции предоставляют корпоративным пользователям всесторонний и точный анализ состояния дисков, предотвращая возможную потерю данных.

Корпоративные пользователи обычно настраивают прокси-серверы для обработки интернет-трафика, чтобы предотвратить доступ клиентских устройств к интернету. Последняя версия DA Drive Analyzer позволяет корпоративным пользователям NAS использовать службу DA Drive Analyzer через стандартный прокси-сервер. При этом все устройства NAS будут загружать данные о состоянии накопителей и получать служебные данные от назначенного прокси-сервера, который затем будет взаимодействовать с серверами DA Drive Analyzer. Прокси-сервер обеспечивает единую точку для всех данных, отправляемых и отправляемых на устройства NAS, и может выступать в качестве дополнительного уровня безопасности для предприятий. DA Drive Analyzer 2.0 поддерживает подключения к прокси-серверу и шесть прокси-протоколов (HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5/SOCKS4A/SOCKS5H) для сокрытия IP-адреса NAS от внешних сетей и обеспечения конфиденциальности данных. Также следует обратить внимание, что эта функция работает в операционных системах NAS QTS 5.1.3 или QuTS Hero 5.1.3.

Чтобы использовать эту услугу, достаточно установить приложение DA Drive Analyzer для QTS. Когда приложение предложит вам авторизоваться, вы получите ссылку на настройки прокси. Просто перейдите по ней и следуйте указаниям мастера настройки прокси-сервера. В качестве альтернативы, после установки приложения DA Drive Analyzer для QTS, вы можете войти в приложение DA Drive Analyzer, нажать на раскрывающееся меню и выбрать «Proxy Settings», чтобы открыть мастер настройки и осуществить настройку самостоятельно.

Поддержка NVMe и SAS

Функции, которые были доступны для дисков SATA, такие как прогнозирование сбоев дисков на основе искусственного интеллекта и оповещения на основе пороговых значений, теперь доступны для дисков NVMe и SCSI. Благодаря этому DA Drive Analyzer теперь работает с более чем 99% дисков, представленных на потребительском рынке. Это означает, что количество моделей накопителей, которые можно защитить с помощью DA Drive Analyzer, значительно расширилось, особенно среди твердотельных накопителей, которые являются предпочтительным решением для хранения данных для предприятий с повышенными запросами к быстрому времени отклика.

Прогнозирование сбоев накопителей в течение 24 часов

Раньше DA Drive Analyzer требовал 14 дней для сбора данных о состоянии диска, прежде чем можно было сгенерировать прогноз состояния диска. Новая модель искусственного интеллекта может генерировать прогнозы сбоев дисков на следующий день после загрузки показателей работоспособности диска. Это значительно сокращает время ожидания, прежде чем пользователи смогут начать контролировать состояние своего диска. Кроме того, последняя модель не ограничивается рассмотрением данных о состоянии диска всего за один день! Она может учитывать данные о состоянии диска в промежутке от 1 до 50 дней, наблюдая изменения в состоянии диска с течением времени. Благодаря этому обновлению IТ-персонал вашего предприятия сможет быстро увидеть результаты.

Автоматическая замена дисков в группе RAID, находящихся в зоне риска, на запасные до возможного сбоя

Если DA Drive Analyzer обнаружит потенциальные ошибки диска, то система автоматически переместит данные с пораженного диска в группе RAID на запасной диск до того, как данные на диске, находящемся в группе риска, будут полностью повреждены. Это предотвращает потерю времени и потенциальные риски, сопровождающие восстановление RAID в случае сбоя, значительно повышая надежность всей системы.

Поддержка технологии двойного привода Seagate

Новая версия DA Drive Analyzer теперь поддерживает жесткие диски Seagate, оснащенные инновационной технологией, получившей название MACH.2. По сути, это позволяет одновременно считывать или записывать два потока данных с помощью стандартного адаптера SAS Host Bus Adapter (HBA) без каких-либо дополнительных настроек. В то время как традиционные жесткие диски имеют один привод, который перемещает все головки чтения и записи одновременно, диски Seagate MACH.2 имеют два привода, независимо перемещающие два набора головок для обеспечения более высоких скоростей ввода-вывода, не жертвуя при этом емкостью, предлагаемой жесткими дисками. DA Drive Analyzer 2.0 позволит вам следить за состоянием дисков с этой инновационной технологией.

Время загрузки данных о состоянии пользовательского диска

Вполне вероятно, что вам может понадобиться включать и выключать NAS в определенное время дня. DA Drive Analyzer 2.0 позволяет настроить определенное время загрузки данных о состоянии диска для вашего NAS. Корпоративные пользователи могут установить расписание для загрузки данных о состоянии и использовании накопителей на аналитическую платформу ULINK на базе искусственного интеллекта. Это помогает избежать потери важных данных для анализа диска из-за спящего режима или простоя системы NAS, экономя при этом энергию и сокращая выбросы углекислого газа. Эта функция также работает в операционных системах NAS QTS 5.1.3 или QuTS Hero 5.1.3.

Новые оптовые цены

Благодаря этой новой схеме ценообразования пользователи накопителей и предприятия могут воспользоваться дополнительной защитой данных DA Drive Analyzer по более низкой цене. Защита NAS с 3-4 дисками теперь стоит 4,75 доллара в год за диск, с 5-7 дисками — 4,5 доллара в год за диск, а защита более 8 дисков стоит всего 4,35 доллара в год за диск. Те, кто хочет защитить только два диска, по-прежнему могут сделать это за 5 долларов в год. И, конечно же, все пользователи QNAP NAS по-прежнему могут бесплатно защитить один диск для каждого NAS, что позволит им опробовать эту услугу.

Доступность

DA Drive Analyzer 2.0 доступен для бесплатной загрузки в QNAP App Center.