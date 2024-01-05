Представлен смартфон среднего уровня Honor X50 GT с камерой на 108 Мп

Компания Honor представила в Китае смартфон средней ценовой категории X50 GT. Аппарат получил OLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2652 х 1200 пикселей (429 ppi), кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Частота сенсорного слоя составляет 600 Hz (до 2000 Hz локально). Сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

В основе Honor X50 GT лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. За охлаждение SoC отвечает большая испарительная камера площадью 5100 мм2. Производитель заявляет, что смартфон вполне подходит для игр. Например, средняя кадровая частота в Genshin Impact составляет 59,53 FPS.

Основная камера двойная: датчик на 108 Мп (Samsung S5KHP3, f/1.75, зум 3х без потерь) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. В автономном режиме играть можно 12 часов. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, GPS и защита IP53. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Габариты составляют 163,6 х 75,5 х 7,98 мм, вес – 192 гр.

Цены на Honor X50 GT: 12/256 Gb – $280, 16/256 Gb – $325, 16/512 Gb – $355, 16 Gb/1 Tb – $395. Релиз пока заявлен только для Китая.