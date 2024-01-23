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24 января, 2024
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В Disney разработали систему HoloTile для VR и AR, позволяющую ходить, оставаясь на месте

HoloTile

Компания Disney разработала систему HoloTile, которая решает проблему движения в виртуальной и дополненной реальности. Disney позиционирует свое изобретение как первый в мире всенаправленный, модульный, расширяемый пол для ходьбы или бега на месте. Его могут использовать сразу несколько людей.

Система HoloTile оснащена передвижными и крутящимися деталями. Они автоматически подстраиваются под пользователя и, вращаясь, позволяют ему оставаться на месте во время ходьбы. В сети HoloTile прозвали беговой дорожкой 2.0.

«Я могу ходить по этому всенаправленному полу в любом направлении. Он автоматически сделает все необходимое, чтобы я остался на полу. И что удивительно в этом, так это то, что на нем могут находиться несколько человек, и все они передвигаются независимо. Они могут ходить в виртуальной реальности вместе», — поясняет научный сотрудник Disney Лэнни Смут.

Disney заявляет, что HoloTile откроет новую эру в VR-играх. Разработка позволит свободно перемещаться по виртуальному миру без неприятных или опасных последствий в реальности. HoloTile достаточно компактный, он поместится даже в небольшую комнату.

На данный момент HoloTile является исследовательским проектом.

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