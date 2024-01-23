Исследование показывает, что люди обходятся все еще дешевле ИИ в большинстве профессий

В последнее время идут много дискуссий по поводу того, что ИИ в ближайшее время может заменить человека в ряде отраслей. Согласно исследованию, которое провели специалисты из Массачусетского технологического института (MIT), на данное время не существует экономически эффективных способов, позволяющих заменить живую рабочую силу технологиями на основе искусственного интеллекта. Исследователи обнаружили, что лишь небольшой процент работников могут быть эффективно заменены с помощью технологий. В остальных случаях люди выполняли работу более экономично.

В одном из первых углубленных исследований вопроса замены людей системами ИИ проводилось моделирование экономической привлекательности автоматизации различных задач в разных сферах в США. Исследователи сосредоточили внимание на должностях, где для замены человека потребуется использовать технологии компьютерного зрения, например, в работе учителя или оценщика недвижимости. Они обнаружили, что только 23% представителей рассматриваемых профессий могут быть эффективно заменены ИИ, если сравнить их зарплату и стоимость внедрения в производственный процесс соответствующих технологий. В остальных случаях использовать людей все еще более выгодно экономически, поскольку интеграция и эксплуатация систем визуального распознавания обходится дорого.

Исследование показало, что использование ИИ наиболее оптимально в таких отраслях, как розничная торговля, транспортные перевозки и складирование, а также может быть актуальным в здравоохранении.

В настоящее время только 3% из 1000 рассматриваемых задач в 800 профессиях могут быть автоматизированы за счет внедрения ИИ-систем с компьютерным зрением. По мнению исследователей, к 2030 году этот показатель может вырасти до 40%, если стоимость использования данных снизится, а точность повысится.