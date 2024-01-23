Легендарный Winamp стал доступен на iOS

Универсальный медиапроигрыватель Winamp, разработанный компанией Nullsoft в 1997 году, был очень популярным среди пользователей ПК в начале 2000-х годов. Согласно данным, Winamp до сих пор пользуются более 83 млн. слушателей по всему миру.

В марте прошлого года Llama Group представила новую версию музыкальной платформы Winamp. Теперь это стриминговый сервис для прослушивания музыки, а не простой плеер. Winamp — это фактически аналог Spotify, где пользователь платит не за всю музыку сразу, а оформляет подписки только на тех исполнителей, которых он слушает. В новой версии приложения каждый артист сам выбирает, сколько стоит его музыка (она также может быть и бесплатной).

Разработчики выпустили версию Winamp для iOS, приложение уже появилось в App Store. Ранее новый Winamp был доступен только в браузере с компьютера. После скачивания и регистрации пользователям доступны тысячи треков малоизвестных исполнителей, радиостанции и авторские подкасты.

В App Store у приложения пока еще очень мало оценок, а один из пользователей в комментариях критикует разработчиков за то, что они не воссоздали в приложении самое главное — скин оригинального плеера.