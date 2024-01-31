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1 февраля, 2024
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Visa обеспечит конвертацию криптовалют в фиатные деньги на свои карты в 145 странах

Visa

Благодаря партнерскому соглашению компании Visa с провайдером платежной Web3-инфраструктуры Transak появилась возможность конвертации криптовалют в фиатные деньги на банковских картах. Теперь криптовалюту можно напрямую отправить с кошелька, например, MetaMask или Coinbase Wallet, на дебетовую карту Visa и использовать для оплаты товаров и услуг с помощью Visa Direct.

«Предлагая снятие средств в режиме реального времени через Visa Direct, Transak обеспечивает более быстрый, простой и интегрированный опыт для пользователей, упрощая конвертацию криптовалютных балансов в фиатные деньги, которые можно потратить в более чем 130 миллионах торговых точек, где принимаются карты Visa», — заявил представитель компании.

Данная услуга позволяет пользователям из 145 стран напрямую конвертировать в фиатные деньги свыше 40 криптовалют, включая биткоин. Платформа выполняет KYC-процедуры, отслеживает риски и соблюдает нормативные требования в интересах клиентов.

Согласно данным Transak, в число поддерживаемых стран входят Кипр, Мальта, Сингапур, Турция, Португалия и Объединенные Арабские Эмираты.

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