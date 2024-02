Visa обеспечит конвертацию криптовалют в фиатные деньги на свои карты в 145 странах

Благодаря партнерскому соглашению компании Visa с провайдером платежной Web3-инфраструктуры Transak появилась возможность конвертации криптовалют в фиатные деньги на банковских картах. Теперь криптовалюту можно напрямую отправить с кошелька, например, MetaMask или Coinbase Wallet, на дебетовую карту Visa и использовать для оплаты товаров и услуг с помощью Visa Direct.

«Предлагая снятие средств в режиме реального времени через Visa Direct, Transak обеспечивает более быстрый, простой и интегрированный опыт для пользователей, упрощая конвертацию криптовалютных балансов в фиатные деньги, которые можно потратить в более чем 130 миллионах торговых точек, где принимаются карты Visa», — заявил представитель компании.

Transak X Visa 💳

Now, millions of users from over 145 countries 🌍 can enjoy the freedom of converting over 40+ Cryptos 🪙to Fiat and deposit funds directly to their @Visa debit cards with @Transak.#TransakXVisa pic.twitter.com/S1edudUDXm

— Transak (@Transak) January 30, 2024