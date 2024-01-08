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9 января, 2024
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Samsung показал прозрачный MicroLED-дисплей и монитор с 3D-экраном

Samsung

В рамках выставки Samsung First Look 2024, которая проходит в преддверии CES 2024, компания Samsung показала прозрачный дисплей, выполненный по технологии MicroLED и монитор с возможностью отображения трехмерного контента без очков.

«Новый прозрачный MicroLED-дисплей стирает границы между контентом и реальностью», — отмечается на сайте компании.

На выставке было показано три варианта дисплея: два с тонированным стеклом и один с полностью прозрачным. Экраны имеют безрамочный дизайн, а толщина панели составляет примерно 1 см. Прозрачный экран создает эффект голограммы — изображение парит в воздухе, отмечают журналисты Engadget. Благодаря высокой плотности пикселей изображение выглядит «невероятно четким».

В основе монитора с трехмерным экраном лежит система отслеживания глаз пользователя при помощи двух камер, установленных в верхней части дисплея, которые позволяют воспроизводить 3D-графику без специальных очков. В мониторе предусмотрена возможность быстрого переключения между 2D- и 3D-режимами.

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