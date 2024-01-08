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9 января, 2024
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Apple Vision Pro поступят в продажу в США 2 февраля

Apple Vision Pro

Компания Apple объявила, что очки виртуальной и дополненной реальности Vision Pro, представленные в июне прошлого года, поступят в продажу в США 2 февраля.

«Наступила эра пространственных вычислений. Apple Vision Pro — самое современное устройство бытовой электроники из когда-либо созданных. Его революционный и волшебный пользовательский интерфейс изменит то, как мы общаемся, создаем и исследуем», — заявил глава компании Тим Кук.

Гарнитура будет доступна во всех магазинах Apple Store в США, а также в онлайн-магазине Apple Store. Предварительные заказы откроются 19 января. Vision Pro будут доступны по цене $3499 за версию с объемом памяти 256 Gb. Помимо самих очков будут предложены оптические линзы Zeiss за $99 (рецептурные — за $149).

«Apple Vision Pro поставляются с ремешком Solo Knit Band и ремешком Dual Loop Band, что дает пользователям два варианта подгонки, которые им подходят лучше всего. Vision Pro также включают в себя световое уплотнение, две легкие уплотнительные подушки, крышку Vision Pro для передней части устройства, ткань для полировки, аккумулятор, зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C», — отмечается на сайте компании.

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