Acer представил четыре игровых монитора линейки Predator

Компания Acer на CES 2024 представила четыре новых игровых монитора линейки Predator. Флагманская модель – изогнутый 57-дюймовый монитор Predator Z57 с разрешением 7680 × 2160 пикселей (Dual UHD), частотой обновления 120 Hz и соотношением сторон 32:9. Радиус изгиба — 1000R. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Монитор использует технологию Mini-LED с 2304 индивидуально управляемыми зонами, что обеспечивает превосходное качество изображения и высокую яркость при работе с темным фоном. Есть сертификат DisplayHDR 1000. Обеспечивается 98% охват цветового пространства DCI-P3. Поддерживается технология AMD FreeSync Premium.

Есть два порта HDMI 2.1 с поддержкой консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, порт DisplayPort 1.4 и концентратор с четырьмя нисходящими портами USB-C 3.2, включая порт USB-C PD 90 Вт. Также есть встроенный KVM-переключатель и два динамика мощностью по 10 Вт. Монитор поддерживает воспроизведение видео из нескольких источников одновременно, используя режим Picture-in-Picture или режим разделения экрана Side-by-Side. Поддерживается крепление VESA.

Acer Predator Z57 поступит в продажу во втором квартале по цене $2499.

Также компания представила модели Predator X34 V3, Predator X34 X и Predator X39. Две последние оснащены OLED-панелями с разрешением 3440×1440 пикселей и частотой 240 Hz, X34 V3 обладает экраном Mini-LED с частотой 180 Hz и тем же разрешением. Цены: $899, $1299 и $1499 соответственно, старт продаж запланирован на второй квартал.