Samsung Galaxy S24 Ultra: флагманский смартфон со встроенным ИИ

На мероприятии Unpacked в Сан-Хосе (Калифорния, США) компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S24, которую возглавила модель Galaxy S24 Ultra. Внешне аппарат мало отличается от своего предшественника, но торцевая рамка теперь выполнена не из усиленного алюминия, а титана.

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен плоским 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением Quad HD+ (3120×1440 пикселей), адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. Дисплей прикрыт защитным стеклом нового поколения Gorilla Glass Armor. Под дисплеем размещен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Как и у предшественника, в Galaxy S24 Ultra есть поддержка фирменного стилуса S Pen. Есть поддержка HDR10+ и технологии Vision Booster (улучшает читабельность на улице).

В основе смартфона лежит 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 3), за графику отвечает ускоритель Adreno 750. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, флеш-памяти — от 256 Gb до 1 Tb.

Аппарат получил несколько программных функций, основанных на возможностях искусственного интеллекта (Galaxy AI). В компании заявляют, что появление Galaxy AI в устройстве по своей значимости сравнимо с переходом от обычных сотовых телефонов к смартфонам.

Основные функции Galaxy AI:

Синхронный перевод текстовых сообщений и голосовых вызовов;

Ассистент в мессенджере поможет выбрать тон сообщения из пяти доступных вариантов: от формального до непринужденного;

В приложении Samsung Notes встроенный ИИ способен выделить основную мысль текста, проверить орфографию и пунктуацию, а также составить краткую сводку с главными тезисами. Аналогичная функция доступна для сайтов в браузере Samsung Internet;

Обновленный Google Lens позволяет выделить нужный предмет на экране смартфона, чтобы узнать о нем дополнительную информацию в интернете;

Редактор в галерее позволяет автоматически улучшать качество фото, достраивать фон при изменении размера или угла наклона фотографии, а также перемещать, удалять и менять объекты;

Режим для одновременной работы с несколькими роликами во встроенном видеоредакторе. Можно соединять их вместе, добавляя эффекты, тексты, наклейки и фоновую музыку прямо в галерее.

Из всех смартфонов серии Galaxy S24 только модель Galaxy S24 Ultra получила улучшенную камеру, позволяющую делать более качественные снимки на большом расстоянии.

В основную камеру входят следующие датчики: 200 Мп (f/1.7, эквивалентный оптическому зум 2х, угол обзора 85°, OIS), 10 Мп (телеобъектив, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, угол обзора 36°, OIS), 50 Мп (телеобъектив, f/3.4, перископ-оптика, оптический зум 5х, эквивалентный оптическому зум 10х, цифровой зум 100х, OIS) и 12 Мп (ультраширокоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 120°). Фронтальная камера расположена по центру экрана разрешением 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол обзора 80°).

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной на 4,5 Вт. Также имеется поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Габариты составляют 162,3 x 79 x 8,6 мм, вес — 232 гр. Из коробки аппарат будет работать на Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Заявлено 7 лет программной поддержки, включая обновления операционной системы и патчи безопасности.

Цены на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra: 12/256 Gb — 1299$, 12/512 Gb — 1419$, 12Gb/1 Tb — 1659$. Доступные цвета корпуса: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow. Предварительный заказ уже открыт, а розничные продажи начнутся 30 января.