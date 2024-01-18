Представлены Samsung Galaxy S24 и S24+ с новым процессором Exynos 2400 и ИИ-функциями

Кроме смартфона Galaxy S24 Ultra, компания Samsung представила более доступные модели линейки Galaxy S24 — Galaxy S24 и S24+. В отличие от Galaxy S24 Ultra, рамка у обоих смартфонов выполнена из усиленного алюминия. Galaxy S24 и S24+ не отличаются от своих предшественников внешне.

Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. В модели S24+ такая же матрица, но с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Quad HD+ (3120×1440 пикселей). Используется закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Поддерживается HDR10+ и технология Vision Booster (улучшает читабельность на улице).

Для европейского рынка в смартфонах используется новый 4-нм чип Exynos 2400, а в США, Канаду и Китай устройства будут поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, отличающимся от обычного Snapdragon 8 Gen 3 повышенными частотами. В Galaxy S24 установлено 8 Gb оперативной памяти, емкость накопителя составляет 128 или 256 Gb. В S24+ — 12 Gb ОЗУ, 256 или 512 Gb ПЗУ.

Galaxy S24 и Galaxy S24+ поддерживают все ИИ-функции, что и старшая модель Galaxy S24 Ultra: синхронный перевод текстовых сообщений и голосовых вызовов в режиме реального времени, анализ текста, поиск по изображениям и расширенные возможности редактирования фото и видео.

По части камер в сравнении с Galaxy S23 и Galaxy S23+ никаких изменений нет. Основная камера: 50 Мп (f/1.8, эквивалентный оптическому зум 2х, угол обзора 85°, OIS), 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 120°) и 10 Мп (телефото, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, угол обзора 36°, OIS). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол обзора 80°).

По сравнению с предшественниками в обоих смартфонах увеличили емкость аккумулятора. Galaxy S24 получил аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, а Galaxy S24+ — 4900 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C (USB 3.2), две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Габариты и вес Galaxy S24 – 147 х 70,6 x 7,6 мм, 168 гр., Galaxy S24+ — 158,5 х 75,9 x 7,7 мм, 197 гр. Смартфоны работают на базе Android 14 с интерфейсом One UI 6.1. Также, как и Galaxy S24 Ultra, обе модели будут получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

Цены на Samsung Galaxy S24: 8/128 Gb — 799$, 8/256 Gb — $859, на Samsung Galaxy S24+: 12/256 Gb — 999$, 12/512 Gb — $1119. Покупателям будут предложены цветовые решения корпуса: Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray. Предзаказ уже открыт, розничные продажи начнутся 30 января.