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2 февраля, 2023
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Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой

Samsung Galaxy S23 Ultra

Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2023, на которой представила новую флагманскую серию смартфонов Galaxy S23. В линейку вошли три модели — Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Производитель отказался от использования собственных SoC Exynos во флагманской линейке, теперь во всех регионах все модели серии будут поставляться с передовым процессором от Qualcomm. Отмечается, что для Samsung была сделана эксклюзивная версия чипсета с повышенными частотами центрального и графического процессоров.

Samsung Galaxy S23 Ultra

В этой новости мы расскажем о топовой модели Galaxy S23 Ultra. Аппарат получил 6,8-дюймовый дисплей Dymamic AMOLED 2X с разрешением 3080 х 1440 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz. Максимальная яркость достигает 1750 нит. Есть поддержка HDR10+. Смартфон защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy S23 Ultra построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 200 Мп (ISOCELL HP2, f/1.7, OIS), 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120 градусов), 10 Мп (телефото, f/2.4, 3х зум, OIS) + 10 Мп (телефото, f/4.9, 10х зум, OIS). Блок из четырех камер позволяет добиться 100-кратного приближения в рамках функции Space Zoom. Поддерживается запись видео в 8K с 30 fps. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.2, ЭФР 25 мм).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, позволяющая восполнить от 0% до 50% заряда за 20 мин. Также есть возможность беспроводной и реверсивной зарядки. Кроме того, в оснащение смартфона входят поддержка LTE, 5G, модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC, Dual SIM, eSIM, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от воды IP68. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев располагается в экране. Фирменный стилус S Pen спрятан в специальном разъеме снизу. Габариты составляют 163,4 x 78,1 x 8,9 мм, вес – 233 гр. В качестве ОС применяется Android 13 с пользовательским интерфейсом One UI 5.1.

Цена смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra стартует от $1199,99. В продажу устройство поступит 17 февраля.

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