Развлечения, которые будут доступны пользователям Apple Vision Pro

Компания Apple рассказала в своем блоге о «ряде революционных развлекательных возможностей», которые предоставит гарнитура смешанной реальности Vision Pro. На старте продаж Vision Pro пользователям будут доступны привычные стриминговые сервисы, более 150 3D-фильмов и технология Apple Immersive Video. С помощью гарнитуры можно будет превратить любое пространство в кинотеатр.

В Apple отметили, что гарнитура Vision Pro обеспечит два часа автономной работы в смешанном режиме, до 2,5 часов при воспроизведении видео и целый день при подключении внешнего аккумулятора с помощью кабеля USB-C.

Vision Pro можно будет использовать для просмотра фильмов, видео и популярных шоу. Пользователям будет доступен как стриминговый сервис Apple TV+, так и другие платформы, включая Max, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Crunchyroll, Peacock и другие. Также будет доступ к футбольным трансляциям MLS и многим другим популярным трансляциям. Если официальной поддержки сервиса нет, то доступ к нему можно будет получить через браузер.

В приложении Apple TV для платформы visionOS есть функция Cinema Environment, позволяющая превратить любое пространство в виртуальный кинотеатр, в котором пользователь сможет выбрать любое понравившееся место в зале. Разработчики приложений потоковых сервисов смогут перенести пользователя в собственное виртуальное пространство. Например, Disney+ можно смотреть в виртуальном кинотеатре El Capitan в Голливуде или в башне Мстителей Marvel с видом на центр Манхэттена.

Отдельно отмечается, что впечатляющим развлечением для пользователей Vision Pro станет возможность просмотра 3D-фильмов. На старте продаж Apple предложит более 150 фильмов в формате 3D от ведущих мировых студий, включая недавно вышедшие картины «Аватар: Путь воды», «Дюна», «Человек-паук: через вселенные» и «Братья Супер Марио в кино». Вначале 3D-фильмы можно будет посмотреть в Apple TV и Disney+, но позже к инициативе присоединятся и другие сервисы. Они отмечены специальной иконкой, а если пользователь покупал фильм ранее, то за его трехмерную версию не надо будет доплачивать.

Некоторые фильмы будут доступны в Apple Immersive Video – это новый развлекательный формат, впервые разработанный компанией Apple. Он обеспечивает практически полное погружение в происходящее, благодаря 180-градусном видео в 3D при разрешении 8K и пространственном звуке. На старте пользователи смогут наслаждаться подборкой фильмов и сериалов с эффектом погружения в приложение Apple TV без дополнительной платы. Например, можно будет погрузиться в процесс репетиции обладательницы премии «Грэмми» Алиши Киз (Alicia Keys), отправиться в захватывающее приключение со спортсменами-экстремалами или побывать в крупнейшем в мире заповеднике носорогов.

Кроме того, в преддверии запуска гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, который состоится 2 февраля, компания Apple официально представила магазин приложений Vision Pro App Store.