Решение Kaspersky Standard стало «Продуктом года» по версии AV-Comparatives

Решение Kaspersky Standard из линейки «Лаборатории Касперского» для защиты цифровой жизни пользователей получило награду «Продукт года» от AV-Comparatives за 2023 год. Компания удостаивается этой наивысшей годовой награды уже в седьмой раз, при этом в 2023 году настолько высоко отмечен уже продукт из совсем новой линейки, представленной в прошлом году.

В 2023 году независимая лаборатория AV-Comparatives протестировала 16 защитных решений от глобальных вендоров на способность отражать онлайн-угрозы и продвинутые целевые кибератаки, распознавать тысячи новых вредоносных программ и предоставлять защиту таким образом, чтобы не замедлять работу устройства при минимальном количестве ложных срабатываний. Решение Kaspersky Standard получило высочайшую оценку Advanced+ в семи тестах серии Public Consumer Main-Test Series, среди которых два больших теста на проверку уровня защиты от актуальных угроз (Real-World Protection Test), два теста на проверку уровня защиты от распространённого вредоносного ПО (Malware Protection Test), два теста на производительность (Performance Test) и один тест на проверку уровня защиты от продвинутых угроз (Advanced Threat Protection Test).

Вдобавок к основной годовой награде «Лаборатория Касперского» получила от AV-Comparatives пять наград в отдельных категориях и стала единственным вендором кибербезопасности с таким результатом в 2023 году. В числе полученных наград: Real World Protection 2023 Silver; Malware Protection 2023 Silver; ATP Consumer 2023 Silver (Advanced Threat Protection 2023 Silver); Best Overall Speed 2023 Bronze и Lowest False Positives 2023 Bronze.

В обзоре продукта эксперты AV-Comparatives отметили такие преимущества решения Kaspersky Standard, как лёгкость в установке; состав доступных и включённых по умолчанию функций безопасности; наглядный интерфейс, благодаря которому основные возможности легко доступны с основной страницы. Специалисты охарактеризовали поведение Kaspersky Standard в сценариях обнаружения вредоносных программ как превосходное: при попытке открыть папку с вредоносным ПО все угрозы были автоматически обнаружены и удалены без единого шанса быть скопированными в защищаемую систему или запущенными в ней.

«Мы рады отметить превосходные возможности Kaspersky Standard по защите от вредоносного ПО, что подтверждают выдающиеся результаты во всех тестах нашей основной серии в 2023 году. Решение „Лаборатории Касперского“ доказало свою способность защищать устройства и личные данные пользователей от атак вредоносного ПО с высокой эффективностью. Компания получает награду „Продукт года“ в седьмой раз, и это свидетельствует о высокой и стабильной способности защитных технологий „Лаборатории Касперского“ защищать пользователей от актуальных угроз», — говорит Андреас Клементи, основатель и генеральный директор AV-Comparatives.

«Лаборатория Касперского» более 20 лет принимает участие в тестах AV-Comparatives и лидирует по общему количеству наград в отдельных категориях — в совокупности 57 золотых, серебряных и бронзовых.

«Наши технологии проходят всесторонний аудит и сертифицируются в соответствии с мировыми стандартами для проверки надёжности цифровой защиты пользователей. Результаты говорят сами за себя: в 2023 году решение Kaspersky Standard впервые приняло участие в тестировании и сразу же заняло первое место. Кроме того, среди всех производителей систем безопасности у нас наибольшее количество годовых наград от AV-Comparatives в отдельных категориях — 57. Наша компания остаётся одной из самых стабильных и надёжных на рынке», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Полная версия отчёта AV-Comparatives доступна по ссылке: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/.