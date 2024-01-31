Выбираем NAS для дома

В наш век фотографий со смартфонов в высоком разрешении и практически постоянной видеосъемки пространство для хранения данных на ваших домашних компьютерах и мобильных устройствах заполняется в мгновение ока. Хотя вы, безусловно, можете использовать внешний жесткий диск для выгрузки и резервного копирования файлов с вашего компьютера (и соответственно со смартфона), если вы отключите жесткий диск и оставите его в офисе, то вы не сможете получить доступ к этим файлам из другого места. Конечно же, существуют способы предоставить удаленный доступ к файлам на вашем жестком диске, но самостоятельная настройка может оказаться сложной задачей и нести угрозу безопасности.

Сетевое хранилище (NAS) — наиболее универсальный способ хранения данных, но это лишь одно из многих преимуществ, которое вы получаете, приобретая его. Это хранилище большой емкости, которое подключается к вашей домашней или офисной сети, чтобы вы и другие назначенные вами пользователи могли получать доступ к файлам с мобильных устройств и компьютеров без непосредственного подключения к диску. Сегодня мы познакомим вас с лучшими NAS и подробно расскажем о нюансах, которые помогут вам при покупке.

Asustor Drivestor 2 AS1102T

Asustor Drivestor 2 AS1102T, оснащенный скоростным портом LAN и возможностью перекодирования 4K-видео, представляет собой доступный NAS с двумя отсеками, маскирующийся под более дорогую модель. Производитель предлагает корпус, не требующий инструментов для его разборки, что упрощает установку дисков. Дополнительный сетевой порт был бы очень кстати, но, учитывая низкую цену Drivestor, на его отсутствие нельзя жаловаться.

Это хороший выбор для домашних пользователей. Если вы хотите настроить свой собственный облачный сервер или просто нуждаетесь в месте для хранения музыки, фотографий и других файлов, то Asustor Drivestor 2 AS1102T должен быть на первом месте в вашем списке покупок в 2024 году. Порт 2,5 Gbps обеспечивает высокоскоростное подключение, а библиотека приложений Asustor предлагает огромный каталог фирменных и сторонних приложений, которые позволяют использовать AS1102T в качестве медиа-сервера, облачного сервера, хранилища резервных копий и многого другого.

Плюсы:

простота установки,

разумная цена,

высокая производительность,

многоканальная локальная сеть,

большой каталог приложений,

корпус разбирается без инструментов.

Минусы:

диски в комплект не входят,

нет порта HDMI.

QNAP TS-233

QNAP TS-233 сочетает несколько приятных функций в своем стильном белом корпусе. Здесь есть два отсека для дисков с возможностью горячей замены, четырехъядерный процессор и пара портов USB для подключения внешних накопителей. Запуск этого NAS происходит легко, и при тестировании он показывает очень хорошие результаты по передаче файлов. Более того, QNAP предлагает хороший выбор собственных и сторонних приложений, которые превращают TS-233 в многофункциональный сервер.

QNAP TS-233 — это доступное решение с двумя отсеками, предназначенное для домашних пользователей с ограниченным бюджетом, которые предпочитают хранить данные в своем личном облаке, а не платить за облачный сервис на основе подписки. Им легко управлять с помощью операционной системы QTS, похожей на Windows, и он предлагает резервное копирование в одно касание. Но этому устройству очень не хватает высокоскоростных портов LAN и HDMI, которые есть у более дорогих моделей.

Плюсы:

разумная цена,

простота установки и управления,

высокая производительность,

хороший выбор приложений.

Минусы:

диски в комплект не входят,

нет высокоскоростных сетевых портов.

Asustor Lockerstor 2 Gen2 (AS6702T)

Недорогие устройства NAS отлично подходят для домашнего использования, но если вы владелец малого бизнеса, то вам понадобится NAS, который предлагает высокую производительность, возможность подключения к нескольким сетям и возможности масштабирования. С Asustor Lockerstor 2 Gen2 вы получите все это и даже больше. Этот высокопроизводительный NAS с двумя отсеками для дисков оснащен четырьмя слотами M.2 для быстрого кэширования (с использованием твердотельных накопителей M.2), двумя портами LAN 2,5 Gbps и двумя высокоскоростными портами USB для совместного использования устройств.

Владельцы малого бизнеса и домашние энтузиасты, которым требуется надежный NAS с двумя отсеками для дисков и возможностью высокоскоростного подключения, должны поставить AS6702T на первое место в списке своих покупок. Его легко установить, а программное обеспечение Asustor Data Manager позволяет создавать тома хранения, общие папки и загружать более 340 приложений для офисной работы, резервного копирования данных, безопасности, домашних развлечений и других функций.

Плюсы:

высокая скорость передачи файлов,

два порта LAN 2,5 Gbps,

четыре слота для твердотельных накопителей M.2 NVMe,

разъем HDMI,

широкие возможности расширения,

огромный каталог приложений.

Минусы:

дорогой,

необходимы инструменты для установки дисков.

Synology DiskStation DS224+

Synology DiskStation DS224+, созданный для совместной работы в небольшом офисе, представляет собой устройство NAS с двумя отсеками для дисков, обеспечивающее высочайшую производительность, удобный интерфейс и библиотеку из более чем 100 приложений Synology и сторонних производителей. При цене в 300 долларов это устройство обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, а также простоты использования. Кстати, это одно из самых быстрых устройств NAS в своем классе на сегодняшний день.

Если вашему бизнесу требуется надежный и быстрый обмен файлами в сети, но у вас нет тонны важных данных, для которых потребуется NAS с большим количеством отсеков, то вам обязательно следует присмотреться у DS224+. Но этому устройству не хватает высокоскоростных сетевых возможностей и возможностей расширения, которые вы получаете, приобретая более дорогие модели.

Плюсы:

простота установки,

высокая производительность,

щедрый выбор приложений.

Минусы:

не хватает высокоскоростных портов LAN,

ограниченные возможности расширения.

Synology DiskStation DS220j

С DiskStation DS220j вы получите не так много портов ввода-вывода, но этот NAS обещает высокую производительность при передаче файлов, несколько вариантов RAID и четырехъядерную вычислительную мощность всего за 170 долларов. Устройство с двумя отсеками для дисков имеет гладкий глянцевый белый корпус, а также оснащено одним портом LAN 1 Gbps и двумя портами USB 3.0. Чтобы установить диски, вам придется открутить пару винтов.

Если вы устали платить кому-то за хранение ваших фотографий, видео и музыки в облаке, DS220j позволяет легко настроить собственное облако без дополнительных затрат. Интуитивное программное обеспечение Synology позволяет легко настраивать RAID, создавать тома, назначать права пользователей и загружать утилиты для повышения производительности, резервного копирования, медиа-сервера и сетевой безопасности из обширного каталога приложений.

Плюсы:

разумная цена,

высокая производительность,

простота установки и управления,

большой каталог приложений.

Минусы:

диски в комплект не входят,

требуются инструменты,

только один порт LAN.

QNAP TS-464

Что касается портов и производительности, то QNAP TS-464 является лидером в своем классе, обеспечивая невероятную скорость передачи файлов наряду с отличным набором портов ввода-вывода, включая пару высокоскоростных портов LAN, четыре порта USB и видеовыход HDMI. Этот NAS также предлагает несколько конфигураций RAID, а салазки для дисков упрощают установку и горячую замену дисков. Вам придется докупить жесткие диски, но это касается почти каждого устройства NAS из нашего обзора.

Устройства NAS с двумя отсеками обычно предлагают более чем достаточную емкость хранилища для тех, кто хочет создать свой собственный личный облачный сервер, но если вы планируете выполнять резервное копирование и совместно использовать большие объемы данных, то вам подойдет NAS с несколькими отсеками. И TS-464 — лучший вариант.

Плюсы:

простота установки,

высокая производительность при передаче файлов,

возможность подключения нескольких устройств,

много портов ввода/вывода,

большой каталог приложений.

Минусы:

для установки дисков требуются инструменты,

диски в комплект не входят.

Synology DiskStation DS923+

Многие пользователи отмечают DS923+ за высокую скорость передачи файлов, простоту установки и возможности расширения. Благодаря четырем отсекам для дисков, не требующим использования инструментов, он может вместить до 72 Тb данных и поддерживает несколько конфигураций RAID, включая гибридный RAID (SHR) Synology. Подключив его к модулю расширения Synology DX517, вы получите возможность добавить еще 80 Тb хранилища.

Являетесь ли вы владельцем малого бизнеса, которому требуется решение для резервного копирования с защитой RAID, или энтузиастом мультимедиа, желающим хранить и делиться работой в своем личном облаке, DiskStation DS923+ поможет вам. Имея доступ к более 100 приложениям, вы можете использовать его любыми способами, в том числе в качестве медиа-сервера, облачного сервера, сервера электронной почты и хранилища резервных копий.

Плюсы:

простота установки и настройки,

расширяемый,

высокая производительность при передаче файлов,

большой каталог приложений.

Минусы:

относительно дорогой для такого набора функций,

не хватает высокоскоростных портов LAN,

диски в комплект не входят.

Synology DiskStation DS1522+

Независимо от того, являетесь ли вы домашним пользователем, желающим хранить мультимедийные файлы и делиться ими в облаке, или владельцем малого бизнеса, которому требуется масштабируемое решение для хранения данных с несколькими вариантами RAID, Synology DiskStation DS1522+ станет отличным выбором благодаря пяти отсекам для дисков. Это больше, чем предлагают многие другие устройства NAS, предназначенные для малого бизнеса. Кроме того, вы получаете два встроенных слота для кэш-памяти SSD M.2 NVMe и возможность добавить еще 10 дисков с помощью блока расширения.

Для многих компаний масштабируемость — это главное, когда речь идет о сетевом хранилище. И DS1522+ обеспечивает превосходную масштабируемость. Это также отличный выбор для дома и бизнеса с новейшими сетевыми компонентами, поскольку вы можете оснастить его адаптером для подключения к локальной сети со скоростью до 10 Gbps.

Плюсы:

простота установки и управления,

высокие возможности при масштабировании,

тихий,

быстрая передача файлов,

множество портов.

Минусы:

дорогой,

диски в комплект не входят.

TerraMaster F5-422

F5-422 — это хорошо оснащенный NAS с пятью отсеками для дисков. Он получил порт LAN 10 Gbps, который позволяет вам воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростной сети, а также имеет два порта LAN 1 Gbps, которые обеспечивают поддержку аварийного переключения и могут быть связаны для подключения на скорости 2 Gbps. Салазки привода легко снимаются вручную для быстрой замены в горячем режиме.

F5-422 лучше всего подходит владельцам малого и среднего бизнеса, а также опытным домашним пользователям, которым требуется большой объем памяти и надежная конфигурация RAID. NAS предлагает удобную web-консоль управления и достойный каталог приложений для таких задач, как создание и синхронизация облачных дисков, создание web-сервера, перекодирование 4K-видео, обслуживание мультимедийного контента, создание VPN и прокси-серверов, а также резервное копирование больших файлов.

Плюсы:

простая установка,

тихий,

солидная производительность,

порт LAN 10 Gbps,

агрегация ссылок,

множество вариантов RAID.

Минусы:

ограниченная библиотека приложений,

требуются инструменты,

диски в комплект не входят.

Asustor Drivestor 2 Pro AS3302T

Drivestor AS3302T — это недорогой NAS с двумя отсеками, оснащенный портом LAN 2,5 Gbps, тремя высокоскоростными портами USB и четырехъядерным процессором. Это надежный NAS, который легко настраивается и управляется с помощью операционной системы, подобной Windows, но ему не хватает порта HDMI и слотов M.2, которые есть у его более дорогого конкурента Asustor Lockerstor 2 Gen2 (AS6702T).

Asustor разработала Drivestor AS3302T для использования в качестве персонального облачного сервера, но его также можно использовать в качестве web-сервера, медиа-сервера, хранилища резервных копий и т.д., загрузив приложения из Asustor App Central. Шасси этого NAS не требует инструментов для инсталляции, а магнитная крышка и легко снимаемые салазки упрощают установку и замену дисков.

Плюсы:

высокая производительность,

порт LAN 2,5 Gbps,

не требуются инструменты,

большой каталог приложений.

Минусы:

диски в комплект не входят,

не хватает порта HDMI.

Руководство по покупке

Как только вы решите, что вам нужно хранить файлы на сетевом накопителе, необходимо выяснить, что вы собираетесь с ними делать, чтобы определить, какой тип NAS вам нужен. Например, типичным бизнес-сценарием может быть предоставление коллегам доступа к файлам Microsoft Office, таким как электронные таблицы и документы Word, и, возможно, регулярное резервное копирование данных с определенных офисных устройств. Все это относительно просто для NAS. Дополнительные уровни безопасности данных и предоставление файлов относительно большому числу пользователей обычно являются теми случаями, когда предприятиям необходимо быть более внимательными при выборе NAS.

Домашним пользователям, возможно, не придется беспокоиться о большом количестве пользователей. Для них решающее значение имеет количество одновременно используемых устройств. Если вы используете NAS для резервного копирования данных со своих ноутбуков в ночное время, то это довольно просто. Но если вы одновременно передаете HD-видео через домашнюю сеть на два планшета, ноутбук и Smart TV, вам понадобится NAS с более высокими характеристиками памяти, процессора и сетевых возможностей. Вам также понадобится более мощный NAS, если вы хотите хранить большие медиатеки, например, коллекцию из 100000 стоковых фотографий для вашей графической студии.

Поскольку устройство NAS на самом простом уровне представляет собой просто контейнер для жестких дисков с некоторыми дополнительными интеллектуальными функциями, то главной характеристикой для любого NAS является его максимальная потенциальная емкость хранилища. Это определяется количеством отсеков для дисков, которые он включает, и в меньшей степени типами дисков, которые он может содержать. Большинство устройств NAS потребительского уровня, предназначенное для домашнего офиса, имеет один или два отсека, а модели, предназначенные для офиса, — четыре и более. Но это не абсолютный ориентир, особенно сейчас, когда появляются новые устройства NAS с поддержкой 2,5” накопителей. Эти диски позволят производителям NAS размещать в корпусах этих устройств больше дисков. Поэтому мы не рекомендуем использовать NAS с одним отсеком, за исключением случаев, когда они предназначены исключительно для резервного копирования данных, которые также будут храниться на компьютерах в вашей сети.

Прелесть устройств NAS заключается в том, что они могут использовать некоторые версии RAID. Эта технология позволяет программному обеспечению, управляющему устройствами NAS, распределять и дублировать хранящиеся данные на нескольких жестких дисках. Это означает, что даже если один из дисков полностью выйдет из строя, система RAID может просто подключить новый, совершенно пустой диск и повторно заполнить его данными, которые содержал неисправный диск. Существуют разные уровни RAID, которые выполняют эту функцию по-разному в зависимости от того, что именно нужно пользователям. Для большинства домашних пользователей, которые не работают активно с видеофайлами, устройств NAS с двумя отсеками должно быть достаточно, при условии, что вы с самого начала покупаете достаточно емкие диски с целью сделать из одного из них точный дубликат другого.

Стоит ли покупать NAS с предустановленными дисками?

Некоторые устройства NAS продаются с жесткими дисками, которые часто уже бывают отформатированы для использования в определенной конфигурации RAID. Несколько лет назад это было актуально, поскольку производители, которые также являлись производителями дисков, поставляли свои NAS в виде герметично закрытых устройств, предварительно заполненных собственными дисками. Сегодня подавляющее большинство устройств NAS не зависит от марки жесткого диска, поэтому вас должны беспокоить только общее количество и допустимая емкость дисков, технология их интерфейса и то, насколько их покупка повысит совокупную стоимость вашего NAS.

Какие диски следует использовать с NAS?

Производители, продающие бездисковые устройства NAS, рекомендуют определенные модели или линейки дисков, которые были протестированы для использования с разными типами хранилищ. Перед покупкой ознакомьтесь с этими списками совместимости на сайте производителя NAS, особенно если у вас уже есть набор жестких дисков, которые вы собираетесь использовать. Если вашего диска не окажется в списке, это не значит, что он не будет работать, но если вы только собираетесь приобрести новые диски, то лучше придерживаться рекомендаций производителя NAS.

Некоторые накопители Seagate, Toshiba и WD помечены как специально разработанные для использования в NAS. Большинство этих жестких дисков, сертифицированных для работы в NAS, были протестированы на круглосуточную работу в течение 7 дней в неделю и 365 дней в году, чего не обещают обычные накопители потребительского уровня. Например, если вы посмотрите на диски Seagate, то их диски для работы в составе NAS называются IronWolf, IronWolf Pro, IronWolf SSD или IronWolf HDD. IronWolf — это то, что вам нужно для оснащения домашнего устройства NAS. IronWolf Pro предназначен для более интенсивного использования в бизнесе, а IronWolf SSD предназначен для устройств NAS, которым требуется скорость твердотельных накопителей для работы с высокопроизводительными приложениями. Такие диски имеют собственную логику для распределения данных с целью обеспечения оптимальной производительности, превосходящей ту, которую обеспечивают SSD-накопители сами по себе. Эквиваленты Seagate IronWolfs от WD, ориентированные на работу в составе NAS, получили название WD Red.

Разъемы и элементы управления NAS

Большинство накопителей NAS имеет один или два порта USB, которые можно использовать для подключения принтера или внешних накопителей, что позволяет добавлять их в сеть через сам NAS. Некоторые устройства NAS также имеют кнопку «Copy» на передней панели, предназначенную для копирования содержимого внешнего диска, например, SSD-накопителя, на NAS одним нажатием кнопки. Вы просто подключаете диск и нажимаете кнопку, и все, что находится на внешнем диске, безопасно копируется на NAS в заранее указанное место.

Диски NAS, по определению, будут иметь, как минимум, один порт LAN. Часто их бывает два для резервирования или объединения каналов. Производители NAS, как правило, избегают беспроводного подключения, поскольку только проводные соединения обеспечивают плавный поток трафика, необходимый для передачи данных, особенно потоковых, множеству получателей с оптимальной скоростью. Последние модели предлагают сетевое подключение со скоростью 10 Gbps, однако это имеет значение только в том случае, если остальная часть сети работает на такой же скорости. Кроме того, пропускная способность жестких дисков делает этот вопрос спорным для большинства случаев использования в бытовых целях и домашнем офисе. Тем не менее некоторые модели оснащены слотом PCI, который позволяет установить расширенную сетевую карту, а другие поддерживают использование твердотельных накопителей вместо жестких дисков для повышения пропускной способности. Некоторые модели также будут оснащены портом HDMI. Это позволит вам использовать NAS в качестве медиасервера с прямым подключением к Smart TV, оснащенному HDMI.

Удаленный доступ

В дополнение к вышеупомянутым функциям большинство NAS дает возможность отправлять пользователями web-ссылки, позволяющие им удаленно получать доступ к определенным файлам или папкам, расположенным на вашем NAS. Таким образом, NAS может работать так же, как ваш личный Dropbox или Google Drive, но с гораздо большей емкостью хранилища и без ежемесячных счетов. Однако то, как каждый производитель обеспечивает эту возможность, может различаться. Некоторые могут предложить всего лишь простой менеджер протокола передачи файлов (FTP) в качестве приложения или просто функцию командной строки. Это, безусловно, сработает, но вам нужно кое-что знать о настройке безопасного FTP-сервера, чтобы ваши файлы не оказались внезапно открытыми для всех пользователей Сети. Лучшие устройства NAS предлагают специальное приложение, которое обеспечивает удаленный доступ в интернет. Они оснащены простыми в освоении пользовательскими интерфейсами и более продвинутыми параметрами безопасности, включая возможность шифровать любые файлы, которые вы открываете в облаке.

Благодаря этой функции вы также можете получить доступ к самому NAS из любого места, а не только через локальную сеть. В результате вы можете загружать файлы, которые вам нужны в дороге, или транслировать фильмы или музыкальные файлы, хранящиеся на вашем домашнем NAS, на свой ноутбук в отеле в любой точке мира, если это позволяет пропускная способность сети. Не все устройства NAS предлагают такую функцию, поэтому обязательно ознакомьтесь с характеристиками устройства перед покупкой.