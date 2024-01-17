Apple запустила магазин приложений для гарнитуры Vision Pro

В преддверии запуска гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, который состоится 2 февраля, компания Apple официально представила магазин приложений Vision Pro App Store.

Теперь разработчики смогут размещать в магазине свои приложения для Vision Pro. Пользователи пока не имеют доступа к Vision Pro App Store, так как гарнитура еще не поступила в продажу, но обозреватели, которым Apple предоставит устройство, смогут опробовать сторонние приложения.

В магазине будут размещены приложения, которые созданы с учетом всех возможностей Vision Pro, а также софт для iOS, работающий на гарнитуре в 2D-режиме. Существующие приложения можно переносить на Vision Pro без каких-либо дополнительных доработок со стороны разработчиков, то есть большинство мобильных приложений для iPhone должны быть доступны для использования на Vision Pro. Но разработчики также могут отказаться от использования своих приложений на устройстве.

Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроются 19 января, а продажи в США стартуют 2 февраля. Гарнитура будет доступна по цене $3499 за версию с объемом памяти 256 Gb. Помимо самих очков будут предложены оптические линзы Zeiss за $99 (рецептурные — за $149).