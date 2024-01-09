Razer обновил игровые ноутбуки серии Blade

Компания Razer на CES 2024 представила обновленные игровые ноутбуки серии Blade с диагоналями дисплеев 14, 16 и 18 дюймов.

Blade 16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Hz и сертификатом DisplayHDR TrueBlack 500. Ноутбук также будет доступен в версии с экраном miniLED, который может работать в режимах 4K/120 Hz или 1600p/240 Hz. В этой конфигурации дисплей поддерживает функцию локального затемнения, которую можно активировать посредством специально программного обеспечения. Время отклика панели — 0,2 сек. Обеспечивается охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Ноутбук получил современный процессор: на смену Intel Core i9-13950H 13-го поколения пришел флагманский Core i9-14900HX 14-го поколения (Raptor Lake). Графика – Nvidia, включая GeForce RTX 4090 с энергопотреблением до 175 Вт. Razer Blade 16 уже доступен для предварительного заказа на сайте компании по цене от $2999,99.

Blade 14 оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600, частотой 240 Hz и сертификацией CalMAN Verified. Вместо процессора AMD Ryzen 9 7940HS в новой версии ноутбук получил Ryzen 9 8945HS с расширенными возможностями в плане обработки процессов, связанных с ИИ-вычислениями. Доступна версия с графическим ускорителем GeForce RTX 4070 с энергопотреблением до 140 Вт. Ноутбук поддерживает съемную оперативную память DDR5 и Wi-Fi 7. Предзаказ на Razer Blade 14 стартует 23 января, но цена еще не объявлена.

Компания мало рассказала об обновлениях Blade 18. Известно, что ноутбук будет поставляться с 18-дюймовым экраном 4K и с частотой 165 Гц. Устройство оснащено интерфейсом Thunderbolt 5 с поддержкой зарядки мощностью 240 Вт и возможностью передачи данных на скорости до 120 Гбит/с. Сроки начала продаж Razer Blade 18 и его цена станут известны позднее.

Кроме того, компания показала док-станцию в алюминиевом корпусе с 11 портами, включая два USB Type-C, четыре USB Type-A, Ethernet, HDMI 2.0, слоты для карт SD UHS-1 и microSD, а также аудиоразъем 3,5 мм. Цена док-станции составляет $120.