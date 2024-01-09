MSI представил мощный игровой ноутбук Titan 18 HX A14V за $5000

На CES 2024 компания MSI представила несколько ноутбуков с мощным железом, среди которых выделяется Titan 18 HX A14V. Уникальной особенностью новинки является яркий дизайн трекпада с настраиваемой RGB-подсветкой. Флагманский игровой ноутбук, помимо большого дисплея mini-LED, получил топовые модели процессора и видеокарты, внушительный объем ОЗУ и механическую клавиатуру.

MSI Titan 18 оборудован 18-дюймовым дисплеем с разрешением 3840×2400 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Ноутбук построен на базе нового процессора Intel Core i9 14900HX 14-го поколения и в зависимости от модификации, может оснащатся дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090 с поддержкой технологии DLSS 3.5. Применяется новая система охлаждения с испарительной камерой. Четыре слота для модулей SO-DIMM DDR5 позволяют установить до 128 Gb ОЗУ, а один из трех слотов M.2 для накопителей поддерживает интерфейс PCIe Gen 5. Ноутбук поддерживает профили производительности на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют настройки в зависимости от того, какие задачи выполняет пользователь с помощью ноутбука.

Ноутбук получил два порта Thunderbolt 4/USB-C, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 и полноразмерное устройство чтения карт SD. Есть шесть встроенных динамиков, механическая клавиатура SteelSeries и поддержка Wi-Fi 7. Емкость аккумулятора составляет 99,9 Вт, а мощность блока питания — 400 Вт. Весит ноутбук 3,6 кг. Цена MSI Titan 18 HX A14V в США начинается от $5000.

Также на выставке компания представила более доступные ноутбуки других серий. MSI Stealth 18 AI Studio A1V получил 18-дюймовый дисплей mini-LED с разрешением 4K, процессор Intel Core Ultra 9 и видеокарту RTX 4090. Цена — $3299. MSI Raider 18 HX A14V оснащен 18-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Hz, процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой RTX 4090 — за $2499. MSI Cyborg 14 с прозрачной нижней частью корпуса и 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой 144 Hz, на базе процессора Intel 13-го поколения и видеокарты RTX 4060 – за $1099.