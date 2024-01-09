Asus ROG NUC: Core Ultra 9 185H и GeForce RTX 4070 в 2,5-литровом корпусе

На выставке CES 2024 компания Asus представила первый мини-компьютер NUC в рамках игрового бренда ROG. Нужно отметить, что у Asus получилась самая мощная машина из всех выпущенных в свое время NUC (если не считать большие модели, где можно было установить дискретную видеокарту).

При размерах корпуса 270×180×50 мм (2,5 литра) сборка включает весьма достойную начинку. В Asus ROG NUC используются процессоры Intel Core Ultra последнего поколения, вплоть до 16-ядерного и 22-поточного Core Ultra 9 185H. В этом CPU уже есть iGPU, но также мини-компьютер получил GeForce RTX 4060 или RTX 4070 (на выбор) с TDP до 140 Вт. Для установки памяти предусмотрено четыре слота SODIMM DDR5, максимальный объем оперативной памяти составляет 128 Gb. Есть три слота для PCIe Gen 4 x4 SSD (M.2 2280).

Набор портов включает: на передней панели – два USB-A 3.2, SD-ридер (UHS-I), аудиоджек, на задней — Thunderbolt 4, два USB-A 3.2, два USB-A 2.0, HDMI, два DisplayPort 1.4a, RJ-45 (2,5 Гбит/с), порт питания. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Используется Windows 11 Home. Поддерживается вывод изображения на четыре 4K-монитора одновременно. Благодаря комплектной подставке Asus ROG NUC можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Снять крышку для обновления компонентов можно без использования инструментов.

Цена производителем пока не называется.