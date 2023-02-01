Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+: флагманские смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2

На Galaxy Unpacked 2023 компания Samsung представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S23, в которую вошли три модели — Galaxy S23, Galaxy S23+ и топовая Galaxy S23 Ultra.

Младшие модели серии — Galaxy S23 и Galaxy S23+, также как и топовая, получили флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В новых смартфонах производитель отказался от узнаваемого блока камер, который был в предыдущих двух поколениях.

Samsung Galaxy S23 оснащен 6,1-дюймовый дисплей Dymamic AMOLED 2X с разрешением 2340 х 1080 пикселей и динамической частотой обновления от 48-120 Hz. Максимальная яркость составляет 1750 нит. Используется новейшее защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. В модели Galaxy S23+ точно такой же дисплей, но с диагональю 6,6 дюйма с максимальной яркостью 1500 нит.

Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb. Емкость накопителя в Galaxy S23 — 128 Gb (UFS 3.1) или 256 Gb (UFS 4.0), в Galaxy S23+ — 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

Камеры в Galaxy S23 и Galaxy S23+ идентичные: 50 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и 10 Мп (телефото, f/2.4, 3х зум, OIS). Поддерживается запись видео в 8K с 30 fps. Фронтальная камера получила модуль на 12 Мп с поддержкой HDR (f/2.2, ЭФР 25 мм).

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Galaxy S23 получил аккумулятор емкостью 3900 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, Galaxy S23+ — 4700 мАч и более мощную зарядку на 45 Вт. Оба аппарата поддерживают беспроводную 10-ваттную зарядку. Оснащение обеих моделей то же, что и в Galaxy S23 Ultra: поддержка LTE, 5G, модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC, Dual SIM, eSIM, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от воды IP68. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев располагается в экране. Габариты и вес Galaxy S23 составляют 146,3 x 70,9 x 7,6 мм, 167 гр, Galaxy S23+ — 157,8 x 76,2 x 7,6 мм, 195 гр. В качестве ОС применяется Android 13 с пользовательским интерфейсом One UI 5.1.

В продажу смартфоны Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ поступят 17 февраля по цене от $799,99 и от $999,99 соответственно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az