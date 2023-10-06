Анонсирован Samsung Exynos 2400 с графикой AMD RDNA 3 – на 70% быстрее Exynos 2200

На мероприятии System LSI Tech Day 2023 компания Samsung рассказала о некоторых подробностях однокристальной системы следующего поколения — Exynos 2400.

Платформа располагает графическим модулем Xclipse 940 на базе новейшей архитектуры AMD RDNA 3, которая предлагает улучшенную производительность в играх и поддерживает трассировку лучей. Прирост в производительности GPU в Samsung разглашать не стали.

Производительность процессорной части Exynos 2400 выросла в сравнении с Exynos 2200, который был представлен в январе 2022 года, на рекордные 70%, а мощность в задачах машинного обучения выросла в 14,7 раза.

Модем 5G, который используется в Exynos 2400, совместим с технологией NB-IoT NTN (Narrowband Internet of Things Non-Terrestrial Networks), обеспечивающая смартфонам двустороннюю спутниковую связь.

Ожидается, что Samsung Exynos 2400 станет основой смартфонов серии Galaxy S24 для некоторых рынков.