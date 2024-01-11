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11 января, 2024
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Samsung представил свой «самый яркий OLED-телевизор», который оставляет раздражающие блики в прошлом

Samsung S95D QD-OLED

Компания Samsung представила на выставке CES 2024 новый телевизор S95D QD-OLED. Благодаря высокому уровню яркости и специальному покрытию телевизор способен транслировать максимально четкую и яркую картинку даже при ярком солнечном свете. По заявлению компании, S95D является «самым ярким OLED-телевизором бренда».

Samsung применил в S95D специальную технологию обработки панели, которая не оказала негативного воздействия на угол обзора и искажение цвета. «Технология OLED с низким уровнем отражения использует новый специализированный слой твердого покрытия и структурную обработку поверхности, чтобы обеспечить превосходную детализацию OLED без бликов», — говорится в пресс-релизе компании.

Телевизор будет доступен в нескольких вариантах с диагональю до 77 дюймов. Панель поддерживает частоту обновления 144 Hz и имеет «улучшенную с помощью искусственного интеллекта цветопередачу».

S95D может воспроизводить более насыщенные и яркие цвета при высоком уровне освещения окружающего пространства по сравнению с традиционными панелями. При этом толщина корпуса телевизора составляет всего 11 мм, а в комплект поставки включен хаб Samsung One Connect Box, в оснащении которого есть все необходимые разъемы и порты. S95D работает под управлением последней версии фирменной программной платформы Tizen.

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