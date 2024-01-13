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14 января, 2024
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JBL Live 3: TWS-наушники с сенсорным экраном на кейсе для управления смартфоном

JBL Live 3

На выставке CES 2024 компания JBL представила несколько моделей наушников. Самыми интересными были TWS-гарнитуры серии Live. Линейка включает модели Live Buds 3, Live Beam 3 и Live Flex 3. Все модели получили зарядный кейс с 1,45-дюймовым светодиодным сенсорным экраном, позволяющим управлять некоторыми функциями подключенного смартфона, не вынимая его из кармана. Можно принимать вызовы и просматривать сообщения, управлять воспроизведением музыки и получать оповещения в соцсетях.

JBL Live 3
Live Buds 3

Все три модели поддерживают адаптивный режим шумоподавления (ANC) на базе массива из шести микрофонов, протокол Bluetooth 5.3, кодек LDAC, технологию JBL Spatial Sound, обеспечивающую объемный звук и возможность одновременного сопряжения с несколькими устройствами. Помимо дисплеев, в кейсы встроены модули беспроводной зарядки.

JBL Live 3
Live Beam 3

Live Buds 3 защищены по стандарту IP55, оснащены 10-мм драйверами и на одном заряде работают до 10 часов (без ANC). Емкости аккумулятора комплектного футляра хватает на три полных зарядки наушников. Live Beam 3 имеют тот же класс защиты и аналогичные динамики, но поддерживают 12 часов автономной работы (без ANC) и дополнительные три полные зарядки с помощью зарядного футляра.

Live Flex 3

Модель открытого типа с названием Live Flex 3 получила 12-мм драйверы и защиту корпуса по стандарту IP54. Обеспечивается 10 часов работы (без ANC) и еще четыре полные зарядки с помощью футляра. Десятиминутная зарядка обеспечит четыре часа автономной работы устройств.

Все три модели серии JBL Live 3 появятся в продаже летом этого года по цене $199. Новинки будут доступны в серебристом и черном цвете.

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