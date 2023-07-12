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13 июля, 2023
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Honor Magic V2: самый тонкий и мощный складной смартфон

Honor Magic V2

Компания Honor представила сегодня в Китае складной смартфон Magic V2, который является самым тонким, легким и мощным устройством в своем классе. В сложенном виде толщина корпуса с покрытием из экокожи составляет 9,9 мм — меньше, чем у любого другого складного смартфона. В разложенном — 4,7 мм. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold4 в разложенном виде имеет толщину 6,3 мм. Вес смартфона составляет 231 гр. Стеклянная версия имеет показатели – 10,1 мм, 4,8 мм и 237 гр. соответственно. В Honor Magic V2 используется новый шарнир из титанового сплава, который обеспечивает малый вес и высокую прочность. Производитель заверяет, что за счет новой конструкции размер складки на внутреннем экране меняется лишь на 36 мкм после 200 тыс. складываний.

Honor Magic V2

Оба экрана получили матрицу OLED LTPO с частотой 120 Hz и ШИМ 3840 Hz. Внутренний складной дисплей с диагональю 7,92 дюйма, разрешением 2344×2156 пикселей и соотношением сторон 9,78:9. Заявленная пиковая яркость составляет 1600 нит. Шарнир рассчитан на 400 тыс. складываний. Внешний экран диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2376×1060 пикселей, соотношением сторон 20,17:9 и яркостью до 2500 нит. Экраны занимают более 90% площади соответствующей части корпуса. Внутренний и внешний экраны Honor Magic V2 поддерживают работу со стилусом.

Honor Magic V2 является самым мощным складным смартфоном в мире. Он построен на базе разогнанного 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (частота суперядра Arm Cortex-X3 повышена до 3,36 GHz). Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя – от 256 Gb до 1 Tb.

Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.9, OIS, запись видео 4K), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0) и 20 Мп (телефото, f/2.4, OIS, зум до 40х). Есть две фронтальные камеры, врезанные во внешний и внутренний экраны, обе по 16 Мп (f/2,2, запись видео 4K).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, A-GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, ИК-порт и сертификацию IMAX. Устройство получило чип собственной разработки, улучшающий прием Wi-Fi. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Работает аппарат под управлением Android 13 с оболочкой с Magic OS 7.2.

Цены на смартфон Honor Magic V2: 16/256 Gb – $1255, 16/256 Gb – $1395, 16 Gb/1Tb — $1670. Предварительные продажи в Китае стартуют 12 июля, розничные – 20 июля.

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