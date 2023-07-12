Honor Magic V2: самый тонкий и мощный складной смартфон

Компания Honor представила сегодня в Китае складной смартфон Magic V2, который является самым тонким, легким и мощным устройством в своем классе. В сложенном виде толщина корпуса с покрытием из экокожи составляет 9,9 мм — меньше, чем у любого другого складного смартфона. В разложенном — 4,7 мм. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold4 в разложенном виде имеет толщину 6,3 мм. Вес смартфона составляет 231 гр. Стеклянная версия имеет показатели – 10,1 мм, 4,8 мм и 237 гр. соответственно. В Honor Magic V2 используется новый шарнир из титанового сплава, который обеспечивает малый вес и высокую прочность. Производитель заверяет, что за счет новой конструкции размер складки на внутреннем экране меняется лишь на 36 мкм после 200 тыс. складываний.

Оба экрана получили матрицу OLED LTPO с частотой 120 Hz и ШИМ 3840 Hz. Внутренний складной дисплей с диагональю 7,92 дюйма, разрешением 2344×2156 пикселей и соотношением сторон 9,78:9. Заявленная пиковая яркость составляет 1600 нит. Шарнир рассчитан на 400 тыс. складываний. Внешний экран диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2376×1060 пикселей, соотношением сторон 20,17:9 и яркостью до 2500 нит. Экраны занимают более 90% площади соответствующей части корпуса. Внутренний и внешний экраны Honor Magic V2 поддерживают работу со стилусом.

Honor Magic V2 является самым мощным складным смартфоном в мире. Он построен на базе разогнанного 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (частота суперядра Arm Cortex-X3 повышена до 3,36 GHz). Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя – от 256 Gb до 1 Tb.

Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.9, OIS, запись видео 4K), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0) и 20 Мп (телефото, f/2.4, OIS, зум до 40х). Есть две фронтальные камеры, врезанные во внешний и внутренний экраны, обе по 16 Мп (f/2,2, запись видео 4K).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, A-GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, ИК-порт и сертификацию IMAX. Устройство получило чип собственной разработки, улучшающий прием Wi-Fi. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Работает аппарат под управлением Android 13 с оболочкой с Magic OS 7.2.

Цены на смартфон Honor Magic V2: 16/256 Gb – $1255, 16/256 Gb – $1395, 16 Gb/1Tb — $1670. Предварительные продажи в Китае стартуют 12 июля, розничные – 20 июля.

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