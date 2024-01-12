Asus представил линейку мини-ПК NUC 14 Pro

Компания Asus на CES 2024 представила не только мощный игровой мини-ПК ROG NUC, но еще две модели линейки NUC 14 Pro. В основе базового NUC 14 Pro и 14 Pro+ лежат новые энергоэффективные процессоры Intel Core Ultra.

Asus NUC 14 Pro выполнен в корпусе размером 4×4 дюйма со сменной крышкой, а модель NUC 14 Pro+ — в новом формате 5×4 дюйма и изготавливается из анодированного алюминия премиум-класса. Компьютеры совместимы с Windows 11, Windows 11 IOT Enterprise и различными дистрибутивами Linux.

В максимальной конфигурации мини-ПК оснащаются 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 185H с частотой до 5,1 GHz, встроенной графикой Intel Arc и технологией Intel vPro. Новинки получат двухканальную оперативную память DDR5 с частотой до 5600 MHz и объемом до 96 Gb, а также поддержку двухканального твердотельного накопителя NVMe x4. Винты при установке накопителей отсутствуют, что делает этот процесс очень простым. Есть порт USB Type-A, Ethernet и возможность подключения до четырех внешних дисплеев через два порта HDMI 2.1 и два разъема Thunderbolt 4.

Цены и сроки поступления мини-ПК линейки NUC 14 Pro в продажу пока не объявлены.