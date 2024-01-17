Представлен бюджетный смартфон Moto G Play (2024)

Компания Motorola представила бюджетный смартфон Moto G Play (2024). Аппарат получил ряд усовершенствований по сравнению с предшественником: более производительный процессор, вдвое больше встроенной памяти и улучшенную камеру.

Motorola G Play (2024) оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz, пиковой яркостью 500 нит и защитным стеклом Coring Gorilla Glass 3. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной памяти — 64 Gb (можно расширить с помощью карт microSD до 1 Tb).

Основная камера получила единственный 50 Мп сенсор, есть LED-вспышка. Разрешение фронтальной — 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Габариты смартфона составляют 163,82 × 74,96 × 8,29 мм, вес — 185 гр. Есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C 2.0, поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos и защита от пыли и воды по стандарту IP52. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Работает смартфон на ОС Android 13.

Цена Moto G Play (2024) в США составляет $149, продажи стартуют 8 февраля.