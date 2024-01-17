QNAP TBS-h574TX и TVS-h874T были удостоены наград от TechRadar Pro на выставке CES 2024

Компания QNAP Systems, мировой лидер в области сетевых решений для хранения данных (NAS), рада сообщить, что два ее передовых продукта — QNAP TBS-h574TX и TVS-h874T — были признаны и награждены престижными наградами CES 2024 Picks Awards, присуждаемыми специализированным изданием TechRadar Pro.

CES (Выставка потребительской электроники) — это ведущая мировая выставка технологий, а награда CES Picks Awards является одной из самых востребованных наград в отрасли, которая отмечает инновации и выдающиеся достижения в области потребительских технологий. TechRadar Pro — одно из самых уважаемых технических СМИ, известное своим глубоким анализом и всесторонним освещением последних технологических тенденций.

QNAP TBS-h574TX и TVS-h874T выделялись среди конкурентов своими новаторскими функциями, исключительной производительностью и непревзойденной универсальностью.

TBS-h574TX — победитель премии CES 2024 Picks Award:

QNAP TBS-h574TX — это компактный, но мощный NASbook с флэш-памятью, предназначенный для студий видеопроизводства, а также малого и среднего бизнеса. Он обеспечивает молниеносную производительность на базе новейших процессоров Intel Core, гарантируя бесперебойный доступ к данным и простое управление хранилищем. Уникальное сочетание Thunderbolt 4 и пяти твердотельных накопителей E1.S или M.2 PCIe NVMe позволяет молниеносно редактировать мультимедийные файлы и обеспечивает совместимость с широким спектром устройств.

TVS-h874T — победитель премии CES 2024 Picks Award:

TVS-h874T — это NAS высокой емкости, который переосмысливает возможности хранения и работы с мультимедиа. Оснащенный 8 отсеками для дисков, он идеально подходит для создателей контента, предприятий и домашних пользователей, которым требуется большая емкость хранилища. Благодаря поддержке воспроизведения видео в формате 4K и перекодированию в реальном времени — это идеальное решение для профессионалов в области медиа.

Награды CES 2024 Picks Awards, присужденные TechRadar Pro, подтверждают стремление QNAP расширять границы технологий NAS. Неустанно уделяя внимание инновациям, QNAP продолжает предоставлять предприятиям и частным лицам инструменты, необходимые для достижения успеха в современном мире, управляемом данными.

Получить дополнительную информацию об отмеченных наградами моделях QNAP TBS-h574TX и TVS-h874T вы можете по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/product?conditions=2-15.