Apple разрешила разработчикам приложений ссылаться на внешние способы оплаты в США

Компания Apple внесла серьезные изменения в правила магазина App Store для разработчиков из США. Теперь создатели приложений могут направлять клиентов в другие магазины для покупки контента, за пределами App Store. Для того, чтобы добавить ссылку на внешнюю систему оплаты, разработчик должен подать заявку в рамках механизма StoreKit External Purchase Link Entitlement.

Ссылка на веб-сайт, которая ведет к альтернативному месту покупки, может располагаться только в одном месте приложения. Кроме того, программа должна одновременно предлагать купить цифровой товар и через собственную платежную систему App Store. Опция применима только к США, в других странах разработчик не имеет права встраивать ссылки. Перед переходом на внешнюю систему оплаты пользователи увидят предупреждение, что Apple не несет ответственности за дальнейшие действия.

Вместо 30% Apple будет взимать комиссию в размере 27% за покупки пользователей или годовые подписки, сделанные по ссылке. На второй год подписки комиссионный сбор составит 12% вместо 15%, который Apple взимает с подписок через App Store. С приложений, участвующих в программе App Store для малого бизнеса, взимается комиссия в размере 12%.