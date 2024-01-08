Представлен 3D-монитор Acer Predator SpatialLabs View 27, для которого не нужны очки

В рамках выставки CES 2024 компания Acer представила монитор Predator SpatialLabs View 27, не требующий использования 3D-очков для восприятия объемного изображения. Новинки ориентированы на геймеров и профессиональных создателей контента. Стереоскопический дисплей SpatialLabs создает трехмерный эффект изображения с помощью двояковыпуклой линзы и системы камер, которые отслеживают положение глаз и головы пользователя.

4K-монитор Predator SpatialLabs View 27 оснащен 27-дюймовой панелью с частотой обновления 160 Hz и поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Максимальная яркость достигает 400 нит. Для более качественного представления 3D-контента производитель использовал собственное программное обеспечение. Одним из таких инструментов является приложение SpatialLabs TrueGame. Реализована поддержка режима 3D Ultra, в котором используется вторая виртуальная камера для придания картинке большей глубины, за счет чего пользователи могут взаимодействовать с разными 3D-конфигурациями.

Кроме того, в мониторе используется запатентованная предварительно настроенная функция 3D-профиля, с помощью которой геймеры могут легко запускать поддерживаемые игры TrueGame в 3D. Acer опубликовал на своем сайте список игр с поддержкой 3D-профилей и обещает ежемесячно его расширять.

Predator SpatialLabs View 27 оснащен двумя фронтальными динамиками по 2.5 Вт, позволяющие создавать эффект виртуального пространственного звука. В играх для достижения такого эффекта потребуется наличие поддержки 3D Audio и Spatial Audio.

Также была анонсирована Pro-версия модели, которая ориентирована на профессиональных создателей контента и разработчиков. С помощью Predator SpatialLabs View Pro 27 можно не только создавать трехмерный контент, но и презентовать свои работы.

Монитор Acer Predator SpatialLabs View 27 поступит в продажу во втором квартале по цене $1999.