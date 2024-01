Ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition обеспечивает 3D-изображение без очков

Компания Acer представила на выставке CES 2024 ноутбук под названием Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition, который способен формировать реалистичное 3D-изображение без специализированных очков. В ноутбуке применяется фирменная технология SpatialLabs 3D, которая предполагает использование стереоскопического дисплея для формирования трехмерного изображения. Благодаря этому для восприятия объемных объектов пользователям не нужны 3D-очки. Технология дебютировала в ноутбуке Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, стоимость которого начиналась с $3399. Цена нового Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition значительно дешевле.

Производитель отмечает, что несколько человек не может одновременно видеть трехмерное изображение. Стереоскопическая 3D-технология SpatialLabs отслеживает положение глаз и головы пользователя с помощью пары специальных датчиков. При этом каждый глаз пользователя видит отдельные, почти идентичные 2D-изображения, в целом воспринимаемые мозгом как объемное изображение. Из-за этого 3D-картинка может формироваться только для одного пользователя.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовой панелью UHD и будет предложен покупателям в нескольких конфигурациях, включая вариант с процессором Intel Core i7-13620H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4050, 32 Gb оперативной памяти DDR5 и накопителем на 2 Tb. Набор разъемов включает HDMI 2.1, USB Type-C с Thunderbolt 4, три порта USB 3.2, Ethernet и разъем для подключения наушников. Есть поддержка Wi-Fi 6 и ИИ-функции, включая Windows Copilot с отдельной клавишей запуска.

Цена Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition составит от $1399, ноутбук появится в продаже в следующем месяце.

Кроме того, Acer представил три обновленных ноутбука Swift: Swift Go 14, Swift Go 16 и Swift X 14. Оба ноутбука Swift Go оснащены процессорами Intel Core Ultra, графикой Intel Arc, веб-камерой 1140p и ИИ-функциями, включая Windows Copilot с отдельной клавишей запуска. В 14-дюймовом ноутбуке используется OLED-панель с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Hz, а в 16-дюймовом — OLED-панель с разрешением 3,2K. 14-дюймовая модель имеет трекпад со встроенными элементами управления мультимедиа. Swift X 14 оборудован OLED-дисплеем с разрешением 2,8K. Он будет доступен в разных конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra H-серии, а также графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4070.

Ноутбуки Swift Go 14 и Swift Go 16 появятся в продаже в марте по цене от $750 и $800 соответственно. Swift X 14 — по цене от $1400.