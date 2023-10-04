Представлены смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro

Компания Google, на традиционной презентации Made by Google Event, представила смартфоны серии Pixel 8. В линейку вошли две модели: базовая и Pro-версия. Оба смартфона получили новый фирменный девятиядерный процессор Tensor G3, выполненный по 4-нм техпроцессу. По сравнению с Tensor 2, новая SoC значительно прибавила в производительности, но согласно первым тестам, она уступает актуальным процессорам Qualcomm, MediaTek и Apple. За безопасность и защиту личных данных в новых смартфонах отвечает сопроцессор Titan M2.

Базовый Google Pixel 8 оснащен 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 60-120 Hz, яркостью до 2000 нит и закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb, емкость постоянной UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

В основную камеру входят датчики на 50 Мп (f/1.68, OIS) и 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 125,8°). Из программных функций можно отметить улучшение размытых фото, удаление лишних объектов в кадре и замену лиц людей на готовых снимках. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп (f/2.2, фиксированный фокус). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4575 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной и 18-ваттной беспроводной зарядок.

Цены на Google Pixel 8: 8/128 Gb — $699, 8/256 Gb — $759.

Google Pixel 8 Pro оборудован плоским 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2992 x 1344 пикселей и частотой обновления 1-120 Hz. Яркость достигает 2400 нит. Используется защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. В смартфоне установлено 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X, а постоянной UFS 3.1 может быть на 128, 256 и 512 Gb. Версия для США оснащается накопителем на 1 Tb.

Основная камера такая же, как в базовой модели плюс телекамера на 48 Мп (f/2.8, оптический зум 5х, цифровой зум 30х, OIS). Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп (f/2.2, автофокус). Pixel 8 Pro получил инфракрасный термометр, позволяющий измерять температуру тела. Он расположен под вспышкой в тыльном блоке камеры.

Предлагается целый ряд эксклюзивных программных функций, связанных с камерой. Есть повышение резкости при съемке быстродвижущихся объектов, улучшение старых низкокачественных фото и удаление лишних объектов с фото.

Появились новые программные режимы: ночной (Night Sight) при съемке видео, Video Boost (автонастройка цвета, освещения, стабилизации и четкости для кинематографичного эффекта), Audio Eraser (управление громкостью внешних шумов в видео) и Best Take – позволяет менять выражение лиц людей на фото. В приложении «Google Камера» появился профессиональный режим Pro — это эксклюзив Pixel 8 Pro. Владельцы смартфона могут настраивать ISO, скорость затвора, выдержку и прочие параметры. Аккумулятор емкостью 5050 мАч получил поддержку 27-ваттной проводной и 23-ваттной беспроводной зарядок.

Цены на Google Pixel 8 Pro: 12/128 Gb — $999, 12/256 Gb — $1059, 12/512 Gb — $1179, 12 Gb/1 Tb- $1399.

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Обе модели получили поддержку LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, nanoSIM, eSIM, порт USB-C 3.2, стереодинамики и защитe от пыли и влаги по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты Pixel 8 — 150,4 x 71 x 8,9 мм, вес — 187 гр. У Pro-версии эти показатели составляют 162,6 x 76,5 x 8,6 мм и 213 гр. Смартфоны будут получать обновления операционной системы и безопасности в течение 7 лет с момента выхода.